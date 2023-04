Beim Doppelkonzert mit der Spider Murphy Gang hat die Band Münchener Freiheit bei ihrem Auftritt in der Big Box das Publikum begeistert.

"Wir sind Kumpels", schwärmt Tim Wilhelm von der Münchener Freiheit, "Ein Hoch auf die Musik-Kameradschaft". Wenn sie und die Spider Murphy Gang in der Big Box Allgäu zum Doppelkonzert rufen, haben sie Hits zu verschleudern. Einen nach dem anderen. Durchhänger gibt es nicht an dem Abend in der ausverkauften Big Box.

Helden der Neuen Deutschen Welle

Das die beiden Münchener Gruppen, die während der Neuen Deutschen Welle ins Bewusstsein rückten und in den 1980er Jahren ihre Erfolge feierten, auch heute noch zünden, liegt nicht nur an ihren Krachern, sondern an der feinen Bühnenshow mit ausgezeichneten Musikern. Wilhelm wuselt wie ein Wiesel umher und sucht eine Verbindung zu schaffen zu seinen stoisch spielenden Kollegen und zum Publikum. Eines der Highlights des Abends: Zum Ohrenschmeichler "Herz aus Glas" erhellten hunderte Handy-Lichter den Konzertsaal.