Die Musikacts für den Cometsball 2024 in der Bigbox Allgäu in Kempten stehen schon fest. Und darunter ist ein richtiger Knaller.

Bei den derzeit hochsommerlichen Temperaturen dürfte wohl kaum einer an den kommenden Fasching denken. Schließlich ist es noch eine ganze Weile hin, bis sich Narren und Maschkerle wieder in ihre Kostüme schmeißen werden. Doch in der Bigbox in Kempten laufen die Vorbereitungen dafür schon auf Hochtouren. Schließlich findet dort mit dem Cometsball die größte Faschingsparty im Allgäu statt.

Micki Krause tritt beim Cometsball 2024 in der Bigbox Allgäu in Kempten auf

Und wer 2024 den Allgäuer Faschingsfans ordentlich einheizen soll, steht auch schon fest: Kein Geringerer als Ballermann- und Schlagersänger Micki Krause! Mit seinem Hit "10 nackte Frisösen" und zahlreichen Auftritten auf Mallorca gelang ihm der Durchbruch. Seitdem folgten immer neue Ohrwürmer, die nie wirklich ernst gemeint sind. Im Fasching, beim Apres-Ski oder auf Schlagerpartys kommt kaum jemand um seine Hits herum. Dazu gehören: „zeig doch mal die Möpse“, Schatzi schenk‘ mir ein Foto“, „ich bin Solo“, „biste braun – kriegst’e Frau’n“, „geh mal Bier holen“, „Finger weg von Sachen ohne Alkohol“, „eine Woche wach“ oder einfach nur „für dich!“.

Das ganze Jahr über ist Mickie Krause unterwegs, auf großen Schlager- und Mallorca-Open-Airs in Deutschland, Holland und Belgien oder bei der „Schlagernacht des Jahres“. Im Sommer heizt er dem Partyvolk im Megapark auf Mallorca ein, im Herbst ist er auf großen Oktoberfesten in Deutschland, Österreich, Belgien, Holland und Luxemburg unterwegs und im Winter in den bekannten Ski-Metropolen Österreichs und der Schweiz. Auch das Allgäu ist für ihn kein unbekanntes Terrain. Beim Festival Go to Gö trat er schon mehrmals bei Mallorca-Partys auf.

Der Kartenvorverkauf für den Cometsball 2024 beginnt

Im kommenden Jahr steht er nun auf der Bigbox-Bühne in Kempten. Der 27. Comets-Sportlerball findet am Freitag, 9. Februar 2024, statt. Wie in den Jahren zuvor sind auch wieder die Lamas mit dabei. Außerdem legen DJ Chef Curry, DJ Twenty B und DJ Chris Mega auf. Karten (17 Euro) sind ab sofort online im Vorverkauf bei der Bigbox erhältlich. Die Party beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 16 Jahren.