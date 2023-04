Kentucky Fried Chicken kommt nach Kempten. Einen Platz für die neue KFC-Filiale gibt es schon. Aber erst muss der Stadtrat ans Werk.

Kentucky Fried Chicken will eine Filiale in Kempten errichten. Die entsprechenden Pläne wurden jetzt im Kemptener Stadtrat diskutiert. Denn damit KFC seine Filiale errichten kann, muss ein Bebauungsplan geändert werden. Das berichtet die Allgäuer Zeitung in ihrer Online-Ausgabe.

Der Bauausschuss empfahl dem Stadtrat gegen die Stimmen von zwei Politikern, dafür im beschleunigten Verfahren einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Nun ist der Stadtrat gefragt. Er muss KFC den Weg bereiten.

Wo genau KFC sein neues Schnellrestaurant in Kempten eröffnen will, wie groß es werden soll, und wann die Kentucky Fried Chicken-Filiale in Kempten eröffnen könnte, lesen Sie bei allgäuer-zeitung.de.