Während Corona haben sich viele Menschen ein Tier geholt. Wenn sich die Lebensumstände ändern, landen aber viele wieder im Tierheim.

Während der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen einen Hund oder eine Katze angeschafft. Doch nicht alle behalten ihr Haustier, weil sie zum Beispiel mit der Erziehung ihres Hundes überfordert sind oder sie ihre Katzen nicht kastriert haben und sie sich unkontrolliert vermehren. Bei manchen Menschen störe das Tier auch die Urlaubspläne.

Tierheime erreicht regelrechte Flut abgegebener Tiere

Viele Tierheime in Deutschland überrollt nun eine regelrechte Flut abgegebener Tiere. Zudem steigen die Kosten für Futter und den Tierarzt. Bundesweit wandten sich deshalb nun Tierschutzvereine mit einem "Brandbrief Tierschutz" an die Öffentlichkeit, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Darunter auch der Tierschutzverein Kempten, der das Tierheim in Kempten betreibt. Aber auch andere Tierheime im Oberallgäu berichten von Problemen.

