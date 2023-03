Das Kreisjugendamt Oberallgäu ist immer auf der Suche nach potenziellen Pflegeeltern, die einem Kind ein vorübergehendes Zuhause geben wollen. Für Interessierte bietet das Jugendamt deswegen im März und April einen Vorbereitungskurs an. Über die weiteren Details informiert das Landratsamt Oberallgäu in einer Pressemitteilung.

Im letzten Dezember ging diese Nachricht durch die Allgäuer Presse: Ein Säugling wurde vor dem Klinikum Immenstadt ausgesetzt. Daraufhin meldeten sich viele Familien beim Kreisjugendamt Oberallgäu, um dem Kind ein Zuhause zu geben. Diese grundsätzliche Bereitschaft ist eine wichtige Voraussetzung, um Kindern, die aus den unterschiedlichsten Gründen vorübergehend oder über einen längeren Zeitraum nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können, die Möglichkeit zu geben, trotz dieser oft nicht leichten Zeit ein Familienleben zu erfahren.

Große Herausforderung

Der Landkreis Oberallgäu ist daher auf die Unterstützung von sozial engagierten und erfahrenen Familien angewiesen, die sich vorstellen können ein Pflegekind bis ins Jugendalter aufzunehmen.

Die Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Pflegekinderwesen im Jugendamt setzen grundsätzlich auf eine partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit mit den Pflegefamilien und auf eine wertschätzende Beratung und Unterstützung. Themenbereiche sind insbesondere das Verhalten der Kinder, der Umgangskontakt der Kinder mit den leiblichen Eltern und die Lebenssituation der Pflegefamilien selbst. Die Integration eines Kindes in eine neue Familie stellt für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar. Unbedingt notwendig ist deshalb eine umfassende und gute Vorbereitung.

Vorbereitungskurs im März

Daher bietet der Fachdienst Pflegekinderwesen für alle Interessierten aus dem Landkreis Oberallgäu auch in diesem Jahr wieder einen mehrere Termine umfassenden Vorbereitungskurs an. Neben rechtlichen und pädagogischen Inhalten sind auch die Erfahrungsberichte langjähriger Pflegeeltern ein wichtiger Kursbestandteil. Die lebendigen Schilderungen bieten einen konkreten Einblick in Chancen und Risiken der "Aufgabe Pflegefamilie".

Die Termine im Überblick

Der Vorbereitungskurs findet im Kath. Pfarrheim St. Afra in Betzigau (Kirchstr. 2, 87488 Betzigau) statt und umfasst folgende Termine:

Montag, den 13. März 2023 von 19:30 Uhr - ca. 22:00 Uhr

von 19:30 Uhr - ca. 22:00 Uhr Montag, den 27. März 2023 von19:30 Uhr - ca 22:00 Uhr

von19:30 Uhr - ca 22:00 Uhr Montag, den 17. April 2023 von 19:30 Uhr - ca 22:00 Uhr

von 19:30 Uhr - ca 22:00 Uhr Samstag, den 22. April 2023 von 9:30 Uhr - ca.16:00 Uhr

Anmeldefrist

Die Tätigkeit als Pflegeeltern betrifft immer beide Elternteile, sowie natürlich die ganze Familie. Es ist daher unbedingt notwendig, dass Interessierte, die in einer Partnerschaft leben, auch als Paar an der Vorbereitung teilnehmen. Interessierte können sich bis Mittwoch, den 8. März für einen Vorbereitungskurs anmelden. Für weitere Informationen kann man sich gerne an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Pflegekinderwesen wenden.