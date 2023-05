Es ist eine Idee, die Wellen geschlagen hat - doch nun gibt es die kalte Dusche: Der Traum von einer 'festen' Surfwelle am Illersteg ist endgültig ausgeträumt.

, hatten Studenten ein Rezept für die perfekte Surferwelle in der Iller entwickelt - wofür man allerdings einerseits viel Wasser und andererseits ein ordentliches Gefälle braucht. Das Problem: Weder das eine noch das andere ist an dieser Stelle ausreichend vorhanden.

Und wie genau ist nun die Situation am Illersteg? Bislang hatte die Stadt ja grob ins Auge gefasst, dort einen künstlichen Iller-Seitenarm zu graben - darin hätte das Wasser dann Wellen für die Surfer schlagen können. 'Über das Ganze muss nun noch einmal diskutieren', so Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann. Im Klartext: Der Iller-Seitenarm steht nun insgesamt in Frage.