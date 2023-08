Zum ersten Mal überhaupt kommt das Heroes Festival mit seinen heftigen Beats ins Allgäu. Den Höhepunkt erreicht die Party beim Auftritt von Rap-Gigant Apache 207. Hier seht ihr die besten Fotos des Abends.

"Ich bin gespannt, ob ihr durchhaltet." Als Apache 207 diesen Satz sagt, hat er erst zwei Lieder performt und grinst die Menschenmenge vor sich an - und diese rastet aus.

Apache 207 zieht beim Heroes Festival in Buchenberg alle Aufmerksamkeit auf sich

Der wohl bekannteste Rapper Deutschlands reißt am ersten Abend des Heroes Festivals in Buchenberg (Landkreis Oberallgäu) die gesamte Aufmerksamkeit an sich. Einen ausführlichen Konzertbericht zu Apaches Auftritt lest ihr in Kürze auf allgäuer-zeitung.de

29 Bilder Hannah Greiner

Regenponchos, Matsch und beste Stimmung: So war das Heroes Festival am Freitag

Vom Regen und dem matschigen Untergrund ließen sich die Deutsch-Rap-Fans nicht aufhalten - im Gegenteil.

Es schien, als ob sie die Musik ihrer Lieblingskünstler durch das Knistern ihrer Ponchos und Schlamm-Spritzer noch mehr wertschätzten. Für gute Stimmung sorgten unter anderem Stars wie 01099, SSIO und Montez.