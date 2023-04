Schaden bei 15 000 Euro Füssen (az). Ein Brand in einer Wohnung an der Schwangauer Straße hat einen Schaden von rund 15 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, war offensichtlich eine nicht ausgeschaltete Heizdecke im Bett die Ursache für das Feuer. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Eine Anwohnerin hatte am Samstag gegen18.30 Uhr die Polizei verständigt, da es in einem Nachbarhaus an der Schwangauer Straße stark aus dem Dach rauchte. Die alarmierten Beamten stellten fest, dass der Rauch aus einer Wohnung im Obergeschoss kam. Da dort niemand öffnete, traten die Beamten die Eingangstüre ein, konnten aber aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr die Wohnung betreten. Das Haus wurde umgehend evakuiert.

Die Feuerwehr Füssen hatte den Wohnungsbrand schnell unter Kontrolle, so dass sich der Brand nicht auf das gesamte Haus ausbreiten konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 15 000 Euro. Nach Angaben der später zurückgekehrten Wohnungsmieterin hatte sie vergessen ihre Heizdecke im Bett auszuschalten.