Bitte um Geld- und Sachspenden für das neue Domizil

Kempten (pa). - Ein Umzug von der Beethovenstraße in die Poststraße - das hört sich an wie ein Klacks. Aber für das Haus International, dem im Herbst diese Umsiedlung bevorsteht, geht es nicht nur darum, einige Möbelstücke ein paar hundert Meter weit zu transportieren. Vielmehr fehlt es im neuen Domizil noch an allen Ecken und Enden. Das ist der Grund dafür, dass in diesen Tagen eine Reihe von Firmen, Service-Clubs und Stiftungen Bittbriefe erhalten mit dem Hinweis: 'Ihre Unterstützung für uns ist Ihr Beitrag für ein weltoffenes Kempten'. Das Gebäude an der Beethovenstraße, in dem das Haus International seit 19 Jahren beheimatet ist, soll bekanntlich abgerissen werden. Als neues Domizil wurde die ehemalige Glockenschule an der Poststraße ausgesucht. Dorthin, so Geschäftsführer Rudi Goschler, wird das Haus International voraussichtlich im Oktober umziehen. Allerdings schlägt die notwendige Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes mit insgesamt 610000 Euro deutlich teurer zu Buche, als man ursprünglich angenommen hatte. Deshalb, so Hochbauamtsleiter Hans Henkel, wurde die Sanierung in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste Abschnitt kostet 325000 Euro und soll im September fertig werden. Wann der zweite Teil der Renovierung folgen wird, hängt von der Haushaltslage ab und steht somit noch in den Sternen. Obwohl der erste Bauabschnitt (Erdgeschoss und erstes Obergeschoss) gerade mal den dringendsten Raumbedarf des Haus International abdeckt, hat das Geld nur für die 'strukturelle Sanierung' gereicht. Für den 'funktionellen Innenausbau und die Innengestaltung' dagegen, so ist einem Begleitschreiben von OB Dr. Ulrich Netzer zu dem Bittbrief zu entnehmen, sei das Haus International auf Spenden angewiesen. Die Liste der Wünsche, zählt Rudi Goschler auf, beginnt bei Farbkübeln ('den Innenanstrich machen wir selber') und setzt sich fort über eine Spülmaschine, Waschmaschine, Küchenzeile, Gardinen, diverses Mobiliar bis hin zu einer einheitlichen Saalbestuhlung mit klappbaren Tischen, Bühne, Bühnentechnik und funktioneller Saalbeleuchtung. Und einige Umbauwünsche wären auch noch da.

Es geht auch um Anerkennung Deshalb erhoffen sich Geschäftsführer Goschler und die Vorsitzende Inge Nimz als Reaktion auf ihren Brief sowohl Geld- als auch Sachspenden und eventuell auch handwerkliche Unterstützung. Willkommen sind den Verantwortlichen aber natürlich auch (steuerlich absetzbare) Spenden aus der Bevölkerung. Erstens, weil man im Haus International wirklich jeden Cent braucht. Zweitens aber auch, weil man das als Anerkennung für jahrelanges Bemühen um ein 'tolerantes Verhältnis der Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in unserer Stadt' verstehen könne. i Spendenkonto: Allgäuer Volksbank 73390000, Kto. Nr. 302040, Stichwort 'Umzug Haus International'.