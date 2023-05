Gericht Geständiger Angeklagter (52) bekommt zehn Monaten auf Bewährung

Kaufbeuren | bbm | Es begann als gemütlicher Kneipenbesuch mit Freunden und endete in der Notaufnahme des Kaufbeurer Klinikums: Ein 18-Jähriger aus einer Umlandgemeinde wurde im Januar in einem Lokal in der Kaufbeurer Innenstadt von einem anderen Gast mit einem Bierglas verletzt. Der stark alkoholisierte 52-Jährige fühlte sich offenbar dazu berufen, für einen seiner Begleiter in die Bresche zu springen, mit dem das Opfer zuvor einen kurzen Wortwechsel gehabt hatte. Obwohl sich die Wogen bereits wieder geglättet hatten, stand der Mann auf, ging zum Nachbartisch und schlug dem 18-Jährigen unvermittelt sein Bierglas auf den Kopf. Der junge Mann erlitt eine stark blutende Platzwunde am Haaransatz, die genäht werden musste.

Vor dem Amtsgericht war der Angreifer, der dem Geschädigten bereits von sich aus ein Schmerzensgeld von 200 Euro gezahlt hat, jetzt reuig und geständig: «Es tut mir sehr leid. Der Alkohol war schuld, dass ich die Kontrolle über mich verloren habe.» Tatsächlich war der Mann am fraglichen Abend mit rund 2,5 Promille schwer angetrunken. Für den Verteidiger stand deshalb fest, dass sein Mandant die Tat in einem Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen hatte. Davon ging dann zwar auch der Richter aus. Unter Hinweis auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs betonte er aber, dass eine alkoholbedingte, verminderte Schuldfähigkeit kein milderes Urteil zur Folge habe. Die Entscheidung lautete schließlich auf eine zehnmonatige Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung.

Als Geldauflage muss der Angeklagte 500 Euro an die Opferschutz-Organisation «Weißer Ring» bezahlen. Während das Geständnis und der erfolgreiche Täter-Opfer-Ausgleich positiv bewertet wurden, schlugen die Tat selbst und eine Vorstrafe wegen Körperverletzung und Beleidigung negativ zu Buche.

Letztere war gerade einmal fünf Monate vor der jetzigen Attacke verhängt worden. Der Richter hielt dem Angeklagten im Urteil denn auch vor, dass er nach so kurzer Zeit wieder rückfällig wurde - und dies auch noch «mit soviel Schmackes und ohne jeden vernünftigen Grund». Der Angeklagte nahm das Urteil sofort an.