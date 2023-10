Fischen: Massiver Gemeinde tritt nun kürzer Fischen (wir). Der Haushalt in Fischen läuft den Erwartungen hinterher. Einnahmen aus Kur- und Fremdenverkehrsabgaben, Gewerbesteuer und Grundstücksverkäufen habe sich bisher schlechter gestaltet als angenommen. Darum wird Bürgermeister Edgar Rölz bei Investitionen ab sofort auf die Bremse treten. Der Haushalt 2002 ist mit einem Gesamtvolumen von 7,9 Millionen Euro veranschlagt. 6,5 Millionen Euro gehen im Verwaltungshaushalt auf, 1,4 Millionen im Vermögenshaushalt.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 564000 Euro sei bereits in die Tat umgesetzt, aus den Rücklagen wie geplant 100000 Euro entnommen, erläuterte Rölz in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Während die Entwicklung des Verwaltungshaushalts sich größtenteils planmäßig entwickle, falle der Unterhalt des Wassernetzes um 13000 Euro höher aus als geschätzt. Die Kurverwaltung ist mit 24000 Euro mehr dabei und die Sanierung des Dorfbachs in Langenwang dürfte rund 6000 Euro teurer kommen als die kalkulierten 24000 Euro. In der Gegenrechnung stehen Mindereinnahmen von circa 50000 Euro bei Kur- und Fremdenverkehrsbeiträgen und massive Ausfälle bei der Gewerbesteuer (70000 Euro). Dinge, die nicht so dringend sind, vor allem in Kanal- und Straßenbau, werden wohl verschoben werden, so Rölz. Runde 140000 Euro könne man so noch wieder wettmachen. Ein Deckungsloch von etwa 63000 Euro bleibe aber trotz enger geschnallten Gürtels. Sollten wir im Baugebiet Langenwang aber doch noch ein Grundstück verkaufen können, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, hofft Rölz noch auf die