Anfang Mai beginnen im Oberallgäu Felsräumarbeiten an einigen Kreisstraßen. Das Landratsamt Oberallgäu hat jetzt in einer Pressemitteilung über kurzfristige Straßensperrungen informiert. Im folgenden Artikel sind die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Der Landkreis Oberallgäu plant, die erste Maihälfte zu nutzen, um dringend notwendige Felsräumarbeiten an den Kreisstraßen OA 5 und OA 28 durchzuführen. Die Arbeiten werden an der Kreisstraße OA 5 beginnen. Derzeit ist geplant, am Dienstag, den 2. Mai mit der Beräumung zu beginnen und diese bis zum Freitag, 5. Mai abzuschließen.

Weitere Arbeiten

In der darauffolgenden Woche sollen die Arbeiten an der OA 5, der OA 9, der OA 3 und der OA 28 fortgesetzt werden. Dort müssen Verkehrsteilnehmende vom Montag, 8. Mai 2023, bis zum Freitag, 12. Mai 2023, mit Behinderungen rechnen.

Kreisstraßen komplett gesperrt

Für Felsberäumung und Aufräumarbeiten muss die Straßenmeisterei Sonthofen die betreffenden Kreisstraßen kurzzeitig komplett sperren. Dabei müssen sich Verkehrsteilnehmer mit kurzfristigen Wartezeiten einstellen. Laut Landratsamt Oberallgäu soll auf die Busverbindungen Rücksicht genommen werden. Ein LED Matrix Anhänger wird die Verkehrsteilnehmer über die Lage informieren. Wegen der Witterungslage kann es dem Landratsamt zufolge zu kurzfristigen Änderungen im Ablauf kommen.

Welche Straßen sind Wann betroffen?

Hier die Einsatzzeiträume und betroffenen Straßenabschnitte im Überblick:

Vom 2. Mai bis 5. Mai:

Dienstag, 2. Mai, bis Mittwoch 3. Mai: OA 5 Hirschsprung

Donnerstag, 4. Mai: OA 5 Tiefenbach/Lochwiesen

Freitag, 5. Mai: OA 5 Breitachdurchbruch

Vom 8. Mai bis 12. Mai: