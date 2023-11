Gericht sieht 'Steuerungsprobleme, aber keine Schuldunfähigkeit'

Kaufbeuren (bbm). - Sie folgte nach eigenen Angaben einer 'inneren Stimme', als sie Anfang des Jahres in einem Kaufbeurer Drogeriemarkt Kosmetikartikel im Wert von etwa sieben Euro mitgehen ließ: Eine 58-jährige Haufrau war jetzt vor dem Amtsgericht geständig, sodass es an ihrer Täterschaft nichts zu rütteln gab. Unterschiedliche Auffassungen bestanden dagegen zur Schuldfähigkeit der Angeklagten, der ein Sachverständiger im nervenärztlichen Gutachten eine 'hirnorganische Funktionsstörung' attestiert hatte. Während der Verteidiger von einer Schuldunfähigkeit seiner Mandantin ausging und deshalb Freispruch beantragte, hielten Staatsanwalt und Richter die Steuerungsfähigkeit der Angeklagten zwar für deutlich vermindert, aber nicht für völlig aufgehoben. Die bereits wegen Diebstählen vorbestrafte und unter offener Bewährung stehende Angeklagte - die letzte Verurteilung war knapp drei Monate vor der jüngsten Tat erfolgt - wurde zu einer einmonatigen Haftstrafe verurteilt. Der Verteidiger will gegen die Entscheidung in Berufung gehen. Dreh- und Angelpunkt des Verfahrens war das psychiatrische Gutachten: Der Sachverständige erklärte, aufgrund einer krankhaften seelischen Störung sei die Fähigkeit der Angeklagten, sich gegen den Impuls zum Stehlen zu wehren, in erheblichem Maß vermindert gewesen. Die Patientin sei aber in der Lage, ihr Unrecht einzusehen und habe nach der Tat deutliche Schuld- und Schamgefühle gehabt, so der Gutachter.

Die Krankheitsursache stehe noch nicht eindeutig fest, werde derzeit aber abgeklärt. Zu den 'inneren Stimmen' der Angeklagten meinte der Gutachter: Es habe sich hier aller Wahrscheinlichkeit nach um keine echten akustischen Halluzinationen gehandelt, sondern um eine 'Selbst-Verbalisierung' im Rahmen eines starken inneren Dranges. Diesen habe sie aufgrund der hirnorganischen Störung nicht mehr bremsen können, so der Gutachter. An diesem Punkt hakte der Verteidiger nach: 'Können Sie mit Sicherheit sagen, dass die Steuerungsfähigkeit zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht aufgehoben war?', fragte er den Sachverständigen. Dieser hielt ein völliges Fehlen der Steuerungsfähigkeit im vorliegenden Fall zwar für unwahrscheinlich, wollte es aber auch nicht gänzlich ausschließen. Der Anwalt griff dies im Plädoyer auf und betonte: Wenn auch nur die Möglichkeit einer Schuldunfähigkeit bestehe, dann müsse nach dem Rechtsgrundsatz 'Im Zweifel für den Angeklagten' auf Freispruch entschieden werden. Diesem Antrag wollte der Richter im Urteil nicht folgen: Er sehe zwar die Antwort des Sachverständigen auf die Frage des Verteidigers. Man müsse jedoch berücksichtigen, dass man im Leben nur sehr wenig wirklich ausschließen könne: So sei beispielsweise nicht völlig auszuschließen, 'dass hier morgen eine verirrte Fliegerbombe einschlägt'. Die Wahrscheinlichkeit, so der Richter, sei aber wohl äußerst gering. Vor dem Kadi