In der Big Box in Kempten hat die Spider Murphy Gang dem Publikum ordentlich eingeheizt. Besonders beim Hit "Skandal im Sperrbezirk" gab es bei dem Publikum kein Halten mehr.

Knackig und zackig geht’s bei den Rock’n’Rollern der Spider Murphy Gang in der ausverkauften Big Box Allgäu zur Sache. "Schickeria" wächst mit allen Soli an E-Gitarre, Piano und Saxofon auf über zehn Minuten, Singspiele mit dem Publikum inbegriffen. Sänger Günther Sigl hat die lockeren Sprüche drauf und stellt beim Twist mit 76 Jahren seine Gelenkigkeit unter Beweis. Diese Bewegungsabläufe könne er allerdings nur noch einmal am Abend vorführen. Wie ein Sog wirken die Songs, der bei "Skandal im Sperrbezirk" eskaliert. Sigl und Co. bringen die gereiften Fans derart in Wallung, dass mehrfach der Sicherheitsdienst einschreiten musste. Man durfte wieder jung sein.