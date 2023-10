Am heutigen Donnerstag bleibt es in weiten Teilen des Allgäus überwiegend wolkig und trocken. Besonders in der zweiten Tageshälfte zeigt sich gelegentlich zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 8 Grad in den Morgenstunden und erreichen dann Höchstwerte von bis zu 17 Grad. In den Nachtstunden sinkt das Thermometer dann auf etwa 11 Grad.

So wird das Wetter am Freitag (20.10.2023) im Allgäu

In Sachen Temperatur wird der morgige Freitag relativ mild. Die Temperaturen liegen im Tagesverlauf zwischen 11 und 19 Grad. An den Bergen werden sogar bis zu 21 Grad erreicht. Hier gibt es den Tag über einen Mix aus Sonne und Wolken, erst gegen Nachmittag kann es einige Regenschauer geben. Weniger Sonne gibt es dagegen im nördlichen Allgäu, dafür aber kann es immer wieder regnen. Gegen Abend kann es dann windig bis stürmisch werden - für die Stadt Memmingen beispielsweise liegt eine Vorwarnung für Windböen bis 64 km/h vor.

Allgäu: Der Samstag (21.10.2023) wird windig und regnerisch

Der Samstag wird in weiten Teilen des Allgäus ebenfalls stürmisch bis windig - es liegt auch hier eine Vorwarnung für Sturmböen bis 89 km/h vor. Ansonsten kann es besonders in den Morgen- und Abendstunden immer wieder regnen - nur am Vormittag zeigt sich im Unterland vereinzelt die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und höchsten 13 Grad.

Sonntag: Kühleres Wetter und mehr Sonne im Allgäu

Am Sonntag gibt es im Allgäu dann wieder etwas mehr Sonne und dafür weniger Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 Grad in den Morgenstunden und maximal 14 Grad im Tagesverlauf. Im südlichen Allgäu ist es deutlich bewölkter, im restlichen Allgäu gibt es dagegen bis zu zehn Stunden Sonnenschein.

Bodensee-Wetter: Ab Samstag deutlich kühler

Am Bodensee bei Lindau herrscht zum Start in den heutigen Tag zunächst Nebel. Im Laufe des Tages wird es dann zunehmend sonnig mit Temperaturen von bis zu 17 Grad. Am Freitag und Samstag sind dann auch für den bayerischen Bodensee Sturmwarnungen vorhergesagt und besonders am Freitagabend kann es regnen. Die Temperaturen liegen am Freitag zwischen 10 und 20 Grad, am Samstag wird es mit 9 bis 14 Grad dann wieder deutlich kühler.