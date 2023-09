Die Kaltfront der letzten Tage weicht allmählich einem neuen Hochdruckgebiet. Zum Wochenende wird es im Allgäu wieder wärmer.

Die Kaltfront, die uns zuletzt Regen und niedrige Temperaturen gebracht hat, zieht allmählich in Richtung Südosten ab. Dahinter macht sich in Bayern nun ein Hoch breit. Nur in Alpennähe bleibt es noch etwas länger regnerisch und kühler.

So wird das Wetter im Allgäu am heutigen Donnerstag (14.9.)

Das Wetter im Allgäu: Am heutigen Donnerstag bleibt es weitgehend trocken. Es ist den ganzen Tag über eher bewölkt, erst am späten Abend klart es allmählich auf. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad in den frühen Morgenstunden und erreichen heute kaum mehr als 20 Grad. Im südlichen Allgäu klettert das Thermometer auf maximal 16 Grad.

Das Wetter im Allgäu: Der Freitag (15.9.) bringt Nebel

In der Nacht zum Freitag kann es auch im Allgäu starken Nebel geben. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Sichtweiten von teils unter 150 Metern. Der Nebel verzieht sich im Laufe des Vormittags dann wieder.

Im Unterland lockert es erst im Laufe des Tages weiter auf und die Sonne kommt dann immer mehr zum Vorschein. Anderherum ist es dagegen an den Bergen. Dort scheint besonders am Vormittag die Sonne und erst im Tagesverlauf lassen sich dann verstärkt Wolken am Himmel sehen. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden bei etwa 11 Grad und erreichen dann Tageshöchstwerte von um die 22 Grad.

Samstag (16.9.): Mehr Sonne und wärmer

Der Samstag beginnt im Allgäu dann erneut mit Nebel. Die Temperaturen liegen zwischen 12 Grad in der Früh und erreichen höchstens 23 Grad im Tagesverlauf. Im Gegensatz zum Freitag ist es am Samstag deutlich sonniger und es bleibt zunächst trocken. Erst gegen Abend ziehen im Allgäu Regenwolken auf und es kann leichte Regenfälle geben.

Sonne satt und warm am Sonntag (17.9.)

Mit Nebel startet dann auch der Sonntag. Danach macht sich dann jedoch die Sonne im Allgäu breit und das Thermometer klettert von 16 Grad in den Morgenstunden auf bis zu 26 Grad am Nachmittag. Den Tag über bleibt es im ganzen Allgäu sonnig, erst gegen Abend gibt es dann wieder einige Wolken.