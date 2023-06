Erst Münsterland, dann Mallorca: 2024 kann es für Mickie Krause nur eine Steigerung geben - hier tritt die Ballermann-Legende auf.

Das Allgäu schwitzt. Aktuell draußen an der frischen Luft. Auf dem Berg, an einem der vielen Seen. Im Winter geht's ebenfalls heiß her. Zum Beispiel bei der wahrscheinlich größten Faschingsparty im Allgäu. Das ist bisher bekannt zum Cometsball Reloaded 2024 in Kempten.

Wann und wo findet der Cometsball 2024 statt?

Der Cometsball Reloaded steigt am Freitag, 9. Februar 2024, in Kempten im Allgäu. Beginn in der Big Box ist um 20 Uhr.

Wer tritt auf beim Cometsball 2024?

Mit dabei beim Cometsball Reloaded in Kempten sind Ballermann-Legende Mickie Krause, die Lamas, DJ Chef Curry, DJ Twenty B und DJ Chris Mega.

Das ist Mickie Krause: Seit vielen Jahren ist der Entertainer und Partyschlager-Sänger eine feste Größe im Musikbusiness. Im Sommer erobert er der Deutschen liebste Ferieninsel Mallorca und sorgt dort für ausgelassene Stimmung mit Gassenhauern von "10 nackte Friseusen" über "Schatzi schenk mir ein Foto" bis "Kann ich so nicht sagen muss ich nackt seh'n". Im Herbst tingelt Mickie Krause über diverse Oktoberfeste. Der Winter ist ohne die großen Apres-Ski-Partys mit Mickie Krause kaum denkbar. Und bevor es Frühling wird, wertet Mickie Krause den Fasching im Allgäu mit seinem Auftritt beim Cometsball Reloaded in Kempten in der Big Box auf.

: Die Lamas sind ein Italo-Pop-Duo aus dem Allgäu. Mit ihrer Mischung aus Cover- und eigenen Songs rocken Piero und Batti seit mehr als 15 Jahren die Bühnen weit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus. Das ist DJ Chef Curry : Als DJ „Chef Curry“ sorgt Maxan Marisillin in Clubs wie dem Parktheater in Kempten und auf Hochzeiten für ausgelassene Stimmung. Auch auf Instagram kommt der Kemptener an.

: Als DJ „Chef Curry“ sorgt Maxan Marisillin in Clubs wie dem Parktheater in Kempten und auf Hochzeiten für ausgelassene Stimmung. Auch auf Instagram kommt der Kemptener an. Das ist DJ Twenty B : Der im Schwarzwald geborene Italiener Francesco Fazio geht seit seinem 16. Lebensjahr seiner Leidenschaft für Musik nach.

: Der im Schwarzwald geborene Italiener Francesco Fazio geht seit seinem 16. Lebensjahr seiner Leidenschaft für Musik nach. Das ist DJ Chris Mega: Sein Name ist Programm - Christian Rutsch alias DJ Chris Mega aus NRW steht nach Angaben einer Künstleragentur für "mega Musik, mega Stimmung, mega Unterhaltung und mega Animation".

Auch die Lamas treten 2024 wieder beim Cometsball auf. Peter Roth

Wo gibt es Tickets für den Cometsball 2024?

Tickets für den Cometsball 2024 in Kempten gibt es online bei der Big Box. Eintrittskarten für die große Faschingsparty gibt es außerdem an allen bekannten Vorverkaufsstellen.