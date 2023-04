Von 17. Mai bis 22. Mai gastiert der Circus Krone in Kempten. 33 Artisten, Tierlehrer und Clowns aus 10 Nationen und vier Kontinenten werden bei der neuen Sommer-Produktion "Stars in der Manege" zeigen, was sie können. Mit "Mandana - Circuskunst neu geträumt" erwartet die Zuschauer außerdem ein modernes Märchen, das mit der Geschichte des Circus Krone eng verwoben ist.

Auf seiner diesjährigen Tournee macht der Circus Krone auch auf dem Freigelände an der Allgäuhalle in Kempten Station. In der Manege bekommen die Zuschauer unter anderem ein modernes Märchen zu sehen. "Mandana - Circuskunst neu geträumt" nimmt die Besucher mit auf eine nostalgische Reise in die Welt des Circus, bei der sich das Grand Chapiteau in einen goldenen Palast der 20er Jahre verwandelt.

Tiere stehen beim Circus Krone im Fokus

Zahlreiche Artisten entführen die Zuschauer mit ihren Darbietungen in eine andere Welt und erzählen eine Geschichte über die positive Kraft der Liebe. Im Mittelpunkt aber stehen die Tiere. Circusdirektorin Jana Mandana Lacey-Krone führt mit ihren Pferden Freiheitsdressuren und die Hohe Schule vor. Für echte Circusatmosphäre sorgt ein elegantes Pas-de-Deux zu Pferde mit dem Duo Stipka, bei dem die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen. Für Gänsehautmomente will Circusdirektors Martin Lacey jr mit seiner Raubtiershow sorgen.

Außerdem sind die Artisten der Truppe Mustafa Danguir, die beim Internationalen Circusfestival von Monte Carlo ausgezeichnet wurden, mit ihrem Vierfachen Riesenrad und einer Hochseil-Nummer zu sehen. Für artistische Höhepunkte sorgen außerdem das Team Neam Non Stop an der Trampolinwand, das Duo Flash of Splash an den Strapaten und das vielseitige Circus Theater Bingo aus der Ukraine. Für Spaß und viele Lacher ist das Toni-Alexis-Trio und Italiens Comedian Lorenzo Carnevale als Harlekin zuständig.

Phantasievolle Kostüme und Live-Musik

Ideengeber und Regisseur der Show ist der ungarische Theatermacher Bence Vági unter Mitwirkung des Produktionsmanagers Krisztián Kristóf und der Creativ-Crew ReCirquel. Die Zuschauer bekommen außerdem phantasievolle Kostüme und eine farbenprächtige Beleuchtung zu sehen sowie eine speziell komponierte Musik von Edina Szirtas "Mokus" zu hören. Mit dem Circus reist ein Live-Orchester mit, das unter der Leitung von Oleksandr Krasyun steht.

Vorstellungszeiten an der Allgäuhalle in Kempten

Mittwoch, 17. Mai, um 19:30 Uhr

Donnerstag, 18. Mai, um 14:30 Uhr und 18:30 Uhr (Himmelfahrt)

Freitag, 19. Mai, um 15:30 Uhr und 19:30 Uhr

Samstag, 20. Mai, um 15:30 Uhr und 19:30 Uhr

Sonntag, 21. Mai, um 10:30 Uhr, 14:30 Uhr und 18:30 Uhr

Montag, 22. Mai, um 15:30 Uhr

Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.eventim.de oder an der Circuskasse.