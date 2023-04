Deutlich sichtbar sind die Veränderungen am Gebäude des Landratsamtes Ostallgäu in Marktoberdorf schon lange. Aber auch intern laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren für den Start des neuen Bürgerservice am 07.02.2011. Ein Tag der offenen Tür ist 2 Wochen später am 19. Februar geplant. 'Kurze Wege und schneller Service für unsere Bürgerinnen und Bürger sind mit dem neuen Bürgerservice verbunden. Nicht nur das Gebäude erhält ein zeitgemäßes Gesicht, sondern unsere Mitarbeiter werden derzeit intensiv geschult neue Standards zu setzen. Dazu tragen auch die erweiterten Öffnungszeiten bei. Flink, flexibel und freundlich, so wollen wir uns künftig präsentieren', fasst Landrat Johann Fleschhut die neuen Strukturen zusammen. Die zentrale Aufgabe und der große Vorteil des neuen Bürgerservice ist die Bündelung der häufigsten Dienstleistungen des Hauses an einem Punkt, zentral im neu gestalteten Foyer. Diese werden Schritt für Schritt in den Bürgerservice verlagert. Dank der großzügigen Öffnungszeiten mit 45,5 Wochenstunden von Montag-Donnerstag 07.30 Uhr - 17.30 Uhr und am Freitag von 07.30 Uhr -13.00 Uhr können auch Berufstätige ihr Anliegen vor oder nach der Arbeit erledigen. Zum Start im Februar können die Bürger bereits Kfz-Zulassungen, Führerscheinangelegenheiten, Annahme von Anträgen aller Art, Beglaubigungen, Verkauf von Abfallsäcken und Sperrmüllkarten, Ausgabe von Prospekten und Informationsmaterialien sowie weitere Dienstleistungen in einer modernen und freundlichen Atmosphäre gleich im Bürgerservice erledigen. Ein weiterer Ausbau ist im Laufe des Jahres geplant. Zu den neuen Aufgaben gehört auch der neu strukturierte Bereich 'Telefonservice'. 'Direkte Frage – direkte Antwort, das ist unser neues Prinzip', so Thomas Haltmayr, Leiter des neuen Bürgerservice. Die Anliegen werden also in der Regel gleich vom ersten Ansprechpartner beantwortet. Um dies zu gewährleisten wurde in den letzten Monaten eine umfangreiche Wissensdatenbank erstellt, auf die die Mitarbeiter im Servicebereich über alle Dienstleistungen des Hauses zugreifen können. Ist eine direkte Beantwortung dennoch nicht möglich, kümmert sich der Service-Mitarbeiter als Lotse um den zuständigen Ansprechpartner. Ist dieser gerade nicht erreichbar, sorgt der Bürgerservice für einen Rückruf. 'Viele meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können es gar nicht erwarten, endlich ab 07. Februar im 'Osten' arbeiten zu können. Die Theorie der letzten Monate wollen wir in die Praxis an 12 Arbeitsplätzen umsetzen', beschreibt Thomas Haltmayr die Vorbereitungen. Neben Teilen des altbewährten Teams aus der Führerschein- und Zulassungsstelle sind auch fünf neue Mitarbeiterinnen im Team, die in einem extra Auswahlverfahren nach den neu zu erwartenden Aufgaben ausgewählt wurden. Mit speziellen Trainings- und Schulungsmaßnahmen wurden und wird das neue Team für die zu erwartenden Tätigkeiten und Serviceangebote geschult. So steht der Eröffnung des Bürgerservice im Februar nichts mehr im Wege.