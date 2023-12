In Oberstdorf sind bis jetzt schon bis zu 60 cm Neuschnee gefallen. Nun reagiert die Gemeinde.

Große Schneemengen sind auch in Oberstdorf gefallen und stellen die Gemeinde aktuell vor Probleme. Unter anderem ist der ÖPNV auf der Ortsbuslinie und auf der Linie Stillachtal/Birgsau komplett eingestellt. Voraussichtlich fahren die Busse erst am Montag, 4.12. wieder.

Oberstdorf sperrt mehrere Bereiche wegen Schneebruchgefahr

Zudem sind viele Straßen im Gemeindegebiet aktuell nur einseitig befahrbar und es besteht eine extreme Gefahr von Schneebruch in Oberstdorf. Aus diesem Grund hat die Gemeinde folgende Bereiche gesperrt:

Vormittagsweg

Kurpark Oberstdorf

Fuggerpark/Jausgarten

Waldfriedhof

Oberstdorf: Lawinensprengungen nötig

Die Langlaufläupe im Nordic Zentrum Oberstorf/Allgäu ist derzeit nur einseitig gespurt, die Anstiegsschleife Freibergsee in Richtung Zimmeroy ist dagegen gesperrt. Zudem ist die Langlaufloipe im Bereich Ried-Süd (Speirube) am Sonntag von 8 Uhr bis 11 Uhr gesperrt. Grund sind Lawinensprengungen, die in diesem Bereich nötig sind. Wanderwege im Gemeindegebiet Oberstdorf werden aktuell ebenfalls nicht geräumt.

Ab Sonntag wird der Schnee in Oberstdorf abtransportiert

Derzeit sind alle Einsatzkräfte der Gemeinde Oberstdorf im Dauereinsatz und versuchen möglichst alle Bereiche vom Schnee zu befreien. Laut der Gemeinde kann aktuell aber jeweils nur eine Fahrspur freigehalten werden. Ab dem morgigen Sonntag, 3.12. werden dann auch Schneefräsen eingesetzt und der Schnee abtransportiert.

Urlauber und Einheimische sollen auf Fahrten verzichten

Die Gemeinde Oberstdorf ruft alle Einheimischen und Gäste dazu auf, Autofahrten möglichst zu vermeiden und auf ein Minimum zu beschränken. Spaziergänger sollen Wege mit Baum und höherem Strauchbewuchs meiden, bis die Schneebruchgefahr vorüber ist.

