Die Baustelle am Berliner Platz kostet so manchen Autofahrer Nerven. Jetzt gehen die Arbeiten in einen neuen Abschnitt. Was nun gesperrt wird.

Seit Wochen verlangt die Baustelle rund um den Berliner Platz den Autofahrerinnen und Autofahrern in und um Kempten viel Geduld ab. Mehrfach wurden die Sperrungen für die Arbeiten umgeändert - manchmal kam man mehr, manchmal weniger gut durch den Verkehrsknotenpunkt.

Am Freitag beginnt jetzt ein neuer Bauabschnitt (Bauabschnitt 4). Das bedeutet, dass sich auch die Verkehrsführung am Berliner Platz erneut ändern. Doch was wird dann möglich sein? Komme ich von der Innenstadt problemlos auf die B12? Und ist die Kaufbeurer Straße wieder befahrbar? Alle Antworten hier in der Zusammenfassung.

Baustelle am Berliner Platz: Das ist in Bauabschnitt 4 (25.08.-18.09.) gesperrt

Wie die Stadt Kempten mitteilt startet die Phase 4 der Bauarbeiten am Freitag und Samstag, 25. und 26. August. Sie empfiehlt außerdem, den Berliner Platz großräumig zu umfahren. Folgendes ändert sich: