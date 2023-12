Der Schlagerbarde auf Zwischenstopp in Kaufbeuren

Kaufbeuren (avu). 'Nun gib doch endlich mal Ruhe', muss sich der arme Mann im Festzelt Mörz anhören. Ein bisschen ratschen wollte er, vor allem aber seine Halbe trinken. Und jetzt kommt Bata Illic auf die Bühne, der als 'Ikone des deutschen Schlagers' angekündigt wurde. Daniel & Steffen hat der Besucher schon stoisch ertragen, er musste mitansehen, wie in den vorderen Reihen die Pappherzen für die jugendlichen Charmebolzen geschwenkt wurden. Mit dem geruhsamen Sonntagnachmittag auf der Herbstwoche wird es nun aber gar nichts mehr, weil Moderator Georg Wörle das 'Feuerwerk der Melodien' weiter abfackelt.

Bata ist Profi, routiniert mit der Stimme, arm in der Bewegung. Ikonen hampeln nicht über die Bühne, bringen stattdessen Klassiker wie 'Ich hab' noch Sand in den Schuhen aus Hawaii'. Mit Andrea aus dem Publikum intoniert er 'Schwarze Madonna'. Für den 67-Jährigen ist das Publikum heilig: 'Egal, ob ich im Bierzelt oder im Konzertsaal auftrete, das sind immer meine Fans.'. Und die müssen sich keine Sorgen machen, dass ihr Idol aufhört. Denn Ruhestand gibt es für ihn nicht. 'Solange ich lebe, werde ich auf der Bühne stehen', prophezeit der Mann mit dem frauenherzerweichenden jugoslawischen Akzent.

Die junge Kaufbeurer Sängerin Jenny Bauer, die quicklebendige, mitunter freche Schwarzwälderin Daniela Martinez, die sanften Stimmen des Duos Wörle haben ihr Publikum fest im Griff. Draußen fällt leichter Regen aufs Hallendach, am Eingang drängeln sich die Messebesucher. Nach vielen Jahren im Showgeschäft muss Georg Wörle nicht lange bitten, bis das Publikum mitklatscht. Mit ihrem Repertoire aus volkstümlichen Schlagern sprechen die Ostallgäuer offenbar alle Altersklassen an - Menschen, die den Texten und der Musik des volkstümlichen Schlagers etwas abgewinnen können, und die jungen Fans im Publikum, die das 'Kult' nennen. Noch mehr auf Show setzen die vier Schwarzgewandteten. 'Kuscheln, das ist gar nicht so schwer - ich bin dein kleiner Kuschelbär' reimen die 'Original Schornsteinfeger' in voller Arbeitsmontur. Bandleader Harry Wirth ist gelernter Kaminkehrer, was ließe sich besser vermarkten?

Bata Illic reicht sein weißes Leinensakko, das Mikro und sein tausendmal beklatschtes Repertoire. 'Dich erkenne ich mit verbundenen Augen', sang er 1969 in der ersten Hitparade. Bald geht sein Flieger. Heute um zehn hat er noch einen Auftritt in der Nähe von Berlin. 'Kein Problem', lacht er. 'So ist das Künstlerleben.'