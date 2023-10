Bauausschuss Kritik der Grünen an Plänen, am Gewässer vielleicht eine Seebühne zu errichten

Kaufbeuren | mab | Dass der Kaufbeurer Bärensee aufgewertet werden soll, etwa mit einem zusammenhängenden Rundwanderweg, darüber herrschte im Kaufbeurer Bauausschuss Konsens. Doch insbesondere die Grünen stießen sich an weitergehenden Ideen wie der Errichtung einer Seebühne. «Man sollte den Bärensee vor allzuviel Trubel schützen, davon haben wir genug auf der Welt», meinte Wolfgang Hawel, Fraktionssprecher der Ökopartei. Vor Jahren habe es schon einmal Proteste gegeben, den Bärensee in ein Verzeichnis des ADAC für touristische Ziele aufzunehmen. «Der See braucht Ruhe. Eine Seebühne wäre dem Gewässer nicht dienlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, von wem eine solche Idee kommt», meinte Hawel weiter.

«Von mir», antwortete Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) prompt. «Ich fände es falsch, gleich wieder zu sagen, lasst alles, wie es ist. Ich bin dafür, alle Beteiligten ins Boot zu holen und erst einmal miteinander zu reden», so der OB weiter. Es gehe schließlich zunächst nur - so wie auch beim Thema Anlegen eines Strandes oder eines Wildtiergeheges - um Ideen, noch stehe kein Beschluss an. «Aber Sie können natürlich sagen: Wir machen nichts, alles bleibt, wie es ist», sagte Bosse, an Hawel gewandt. «Dann wären wir ja konservativer als Sie», konterte Hawel. «Klar, Sie sind ja auch von der Partei der Besserverdienenden», ulkte Bosse zurück.

«Es gibt natürlich schützenswerte Bereiche am Bärensee, das müssen wir prüfen», hakte Baureferatsleiter Ralf Baur ein. Aber insgesamt sei es doch sinnvoll, den Bärensee aufzuwerten. Dann müsse man sich nicht ins Auto setzen und weiter weg fahren, sondern könne am Ort mit dem Fahrrad in ein attraktives Naherholungsgebiet gelangen.

«Autofahren wird teurer und für viele immer weniger erschwinglich. Auch an diese Bürger müssen wir denken», meinte CSU-Fraktionssprecher Ernst Schönhaar. «Visionen sind etwas Schönes, aber man muss auch irgendwo Grenzen ziehen», unterstützte Wolfgang Nahm (SPD) die Position der Grünen. «Ich kann mir ein Landschaftsschutzgebiet vorstellen, aber keine Seebühne.»

«Keine WM-Übertragung 2010»

«Ich sehe eine Verbindung von Natur und Kunst auf einer Seebühne sehr positiv», meinte die Kulturbeauftragte der Stadt, Dr. Erika Rössler (CSU). «Und ich finde es super, dass wir schon vorher wieder alles negativ reden», monierte Hans Häußer von der Kaufbeurer Initiative ironisch. OB Bosse beruhigte schließlich die Bedenkenträger: «Die Fußball-WM 2010 wird sicher noch nicht von der Kaufbeurer Seebühne übertragen.»

Dann rang sich der Bauausschuss auch zu der einstimmigen Entscheidung durch, die Verwaltung damit zu beauftragen, eine Rahmenplanung mitsamt einer Ideensammlung zu erstellen - auch im Kontakt mit den Bürgern.