Am 12. August wird am Imberg in Oberstaufen ein besonderer Erlebniswanderweg eröffnet. Dabei schlüpfen Kinder in die Rolle der "MounTeens"-Detektive. Für das Eröffnungswochenende gibt es außerdem ein exklusives Angebot von Oberstaufen Tourismus

"Spannend wie „Die drei ???“, aufregend wie „Die Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson". So beschreibt Oberstaufen Tourismus in einer Pressemitteilung den neuen Erlebniswanderweg für Nachwuchsdetektive. Auf dem neuen Erlebniswanderweg am Imberg begeben sich die MounTeens bei ihrem neuesten Fall, geschrieben von Kinderbuchautor Marcel Naas, auf die Suche nach dem "Schatz vom Imberg". Der Weg folgt einem neuen, einzigartigen und immersiven Erlebniskonzept, bei dem die Kinder die Hauptrollen in der Geschichte übernehmen.

Spurensuche nach verschollenem Schatz

Nach dem Erfolg des deutschlandweit ersten MounTeens-Detektivweges am Hündle, wird ab dem 12. August einen zweiter in Oberstaufen eröffnet: Auf rund 3,8 Kilometern mit 146 Höhenmetern sollen die Kinder einem Hinweis über einen verschwundenen Schatz der einstigen Schmuggler am Imberg, im Grenzgebiet zu Österreich, nachgehen. Das zugehörige exklusive Detektiv-Wanderbuch kann in den Tourist-Informationen sowie an der Bergbahn am Imberg gekauft werden und ist wie ein Drehbuch geschrieben. Die Geschichte kann entweder selbst gelesen werden, oder man kann die einzelnen Kapitel über QR-Codes als Hörspiel anhören.

Spiel und Spaß auch abseits des Weges

Die Kinder werden direkt als Mitglieder des Ermittlerteams angesprochen und tauchen so unmittelbar in die Handlung ein. Entlang des Weges müssen dann an alten Schatzkisten Rätsel gelöst und mit Hilfe einer großen, zum Buch gehörenden, Holzmurmel Symbole ermittelt werden. Nebenbei erzählen lebensgroße Figuren der Protagonisten spannende Geschichten zum Imberg. Außerdem laden Spielplätze mit "MounTeens-Challenges" und Murmelbahnen während der Wanderung zum Spielen ein. Daneben kann man sich an verschiedenen Einkehrmöglichkeiten stärken.

Neben der Denkarbeit darf auch das Toben nicht zu kurz kommen: Unterwegs laden Spielplätze und Murmelbahnen zu Pausen ein, zudem verschiedene Hütten zur Einkehr

Attraktives Familien-Erlebnispaket zur Eröffnung

Am Eröffnungswochenende des neuen MounTeens-Detektivweges, Samstag, 12. und Sonntag, 13. August 2023 begrüßt Marcel Naas, Autor der MounTeens-Bücherreihe, von 09:30 Uhr bis 14:00 Uhr höchstpersönlich die Nachwuchsdetektive am Imberg, überreicht die Detektiv-Wanderbücher und die zugehörigen Holzmurmeln. Zusätzlich erwarten die Familien an seinem Stand Gewinnspiele, MounTeens-Bücher und weitere Fanartikel der Detektivbande. Passend dazu ist exklusiv an diesem Wochenende ein attraktives Rundum-Sorglos-Erlebnispaket erhältlich, allerdings kann dieses Paket nur online auf der Webseite von Oberstaufen Tourismus gebucht werden und kostet für ein Kind mit erwachsener Begleitperson 30 Euro.

Das Paket enthält:

ein Detektiv-Wanderbuch mit Murmel

Berg- und Talfahrt mit der Imbergbahn für beide Personen

ein MounTeens-Kindergericht (vier Gerichte zur Auswahl) im Imberghaus oder in der Bergwirtschaft Vordere Fluh

Das Cover des MounTeens-Detektivwanderbuchs „Der Schatz vom Imberg", das exklusiv vom Schweizer Buchautor Marcel Naas für den neuen MounTeens-Erlebniswanderweg am Imberg verfasst wurde

Für 20 Euro können weitere Kinder zugebucht werden, sie erhalten dann dieselben Leistungen wie das zuerst gebuchte Kind. Weitere erwachsene Begleitpersonen zahlen 10 Euro, darin enthalten ist eine Berg- und Talfahrt. Weitere Informationen zu den MounTeens, den Detektivwanderwegen an Hündle und Imberg sowie zur Buchung des Eröffnungserlebnisses am Imberg finden Sie unter oberstaufen.de/mounteens