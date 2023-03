all-in.de, das reichweitenstarke Nachrichten- und Unterhaltungsportal im Allgäu, erfindet sich neu. Ab dem 15. Februar läuft all-in.de auf neuer Technik. Damit ändert sich auch für unsere Userinnen und User einiges.

Das ist neu auf all-in.de:

Schnellere Ladezeit

Neues, übersichtlicheres Design

Bessere Orientierung

Newsticker und Breaking News

Mehr Unterhaltung, Stars und Promi-News

Weiterhin schnelle News, Bildergalerien, Videos und Podcasts aus dem Allgäu

Mehr relevante Nachrichten aus Bayern, Deutschland und der Welt

Technisch bedingt fallen die Bereiche "Bürgerreporter" und "Schnappschüsse" weg.

Wir sind uns sicher, dass euch all-in.de in Zukunft noch besser gefällt. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns Rückmeldung gebt, was wir weiterhin verbessern können. Schickt uns euer Lob und eure Kritik an info@all-in.de.