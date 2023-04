Frühlingsgefühle kommen auch an diesem Wochenende nicht auf. Das Wetter im Allgäu bleibt ungemütlich.

Während das Wetter in Allgäu am Freitag noch teils bewölkt, teils freundlich ist, gibt es morgen und am Sonntag dichte Wolken. Dabei fällt heute Schneeregen und morgen und am Sonntag Regen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 8 Grad.

Nasskaltes Wochenende

Das Wochenende startet am Freitag mit kühlen Temperaturen und teilweise Schneeregen am Vormittag. Am Nachmittag ist dann ein Mix von Sonne, Wolken und Regen vorhergesagt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 Grad. Der Samstag bringt dann keine Besserung. Während am Vormittag gebietsweise noch die Sonne herauskommt, beginnt es ab Mittag für den restlichen Tag zu regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 Grad. Die Tiefstwerte liegen bei eisigen -3 Grad. Am Sonntag dann ein ähnliches Wetterbild. Den ganzen Tag über wird Regen vorausgesagt bei maximal 7 Grad.

Genauere Informationen zum Wetter in eurer Region findet ihr auf unserer Wetterkarte.