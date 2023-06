Kuhschellen überall - Im März wurde in Bad Hindelang bei Oberjoch der Weltrekord im Schellenläuten aufgestellt. Anlässlich dieses Schellenweltrekords in Oberjoch hatte die Oberallgäuer Landrätin eine prächtige Zugschelle gestiftet. Diese wurde nun zugunsten des Allgäuer Hilfsfonds meistbietend versteigert und im Rahmen der Feier zum 25-jährigen Jubiläum des Vereins übergeben.

Am 18. März wurde in Oberjoch anlässlich des FIS Telemark Weltcup Finales mit 2.357 Schellen ein neuer Weltrekord im gemeinsamen Schellenläuten aufgestellt. Die von der Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller gestiftete Zugschelle wurde laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Oberallgäu anschließend zugunsten des Allgäuer Hilfsfonds e.V. meistbietend versteigert.

"Weltrekordschelle" vom Kuhschellen-Weltrekord in Oberjoch für 1.652 Euro versteigert

Am 14. Juni wurde die Schelle im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung "25 Jahre Allgäuer Hilfsfonds" von der Landrätin an Guntram Bader aus Immenstadt, der mit 1.652 Euro das höchste Angebot abgab, überreicht. "Ich freue mich, dass ich durch die Versteigerung die wahnsinnig gute Arbeit des Allgäuer Hilfsfonds weiter unterstützen kann und bin mir sicher, dass das Geld bei den Menschen ankommt, die es so dringend brauchen", so die Landrätin bei der Übergabe. "Dem neuen Besitzer wünsche ich lange Freude an diesem schönen Stück und seinem tollen Klang."

Wo die Schelle hinkommt ist noch unklar - Nur sicher muss sie sein

Wo die Schelle künftig ihren neuen Platz bekommt, weiß Guntram Bader bislang übrigens noch nicht. Diebstahlsicher muss der Ort sein, da ist er sich bereits sicher.