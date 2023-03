In Sonthofen wurde ein Papagei gefunden, der einfach auf dem Balkon einer Frau saß. Woher er kam und ob er jemandem gehört, ist unklar. Aktuell lebt der knallgrüne Vogel in einer Pflegestelle bei Oberstaufen.

Einen kuriosen Fund, machte am Mittwochnachmittag eine Anwohnerin im Sonthofer Ortsteil Rieden. Ein knallgrüner Halsbandsittich saß auf dem Balkon der Sonthoferin. "Wir wurden über einen sehr zutraulichen Halsbandsittich in der Hans-Böckler-Straße in Sonthofen informiert und machten uns sofort auf den Weg zur Melderin. Doch Eile war nicht geboten, der Papagei hatte keine Angst vor uns", so Heike Dosch vom Tierschutzverein Sonthofen. Mit einem Apfel konnte die Tierschützerin den Vogel in seinen Käfig locken und so sicher Transportieren. "Bisher hat sich kein Besitzer gemeldet, nur Anfragen ob man ihn adoptieren könnte", so Heike Dosch.

Papagei ist aktuell in Pflegestelle in Oberstaufen

Aktuell befindet sich der Papagei in einer Pflegestelle bei Oberstaufen. Die Tierschützerin Pedulla Voigt kümmert sich jetzt um den knallgrünen Papagei. Die Oberallgäuerin hat selber mehrere große Vögel, die im Innen- und Außengehege leben. "Sollte sich kein Besitzer für das Tier finden, kann er auch gerne bei uns bleiben", so die 45-jährige Tierschützerin.

Tierschützerin Pedulla Voigt kümmert sich nun um den knallgrünen Papagei.

Wo kommt der Halsbandsittich her?

Woher das handzahme Tier stammt ist unklar. Klar ist jedoch: Angst vor Menschen hat der Halsbandsittich, der zu der Ordnung der Papageien gehört, nicht. In Deutschland leben mehrere tausend dieser Vögel in freier Natur meist in Großstädten, aber eher im Norden des Landes. Denn im Süden ist es den Vögeln meist zu kalt. "Der Papagei hatte keinen Ring mit dem man ihn eigentlich identifizieren konnte. Entweder lebt er in freier Natur, was aber unwahrscheinlich ist, da er sehr zutraulich ist und aus der Hand frisst", wundert sich Heike Dosch. Ob der Papagei von seinem Besitzer entflogen, oder doch aus Norddeutschland bis ins Allgäu flog, ist unklar. Sollte sein Besitzer seinen knallgrünen Halsbandsittich Papagei vermissen, kann er sich beim Tierschutzverein Sonthofen unter 0160 5964949 melden.

