Seit 20 Jahren veranstaltet die Stadt Günzburg den Kultursommer. Auch in diesem Jahr wurde ein umfangreiches Programm zusammengestellt, dass die Stadt in einer Pressemitteilung jetzt veröffentlicht hat.

Ein Günzburg ohne Kultursommer ist mittlerweile undenkbar. Seit fast 20 Jahren treten Musikerinnen und Musiker in den Gassen der Altstadt auf und begeistern Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihren Talenten. In all den Jahren hat sich der Kultursommer als feste und bedeutsame Größe des Günzburger Veranstaltungskalenders etabliert und stets weiterentwickelt.

Picknickkonzerte seit 2022

Die beliebten Picknickkonzerte beispielsweise, kamen bei der Premiere 2022 so gut an, dass sie auch in diesem Jahr nicht fehlen dürfen: Geboten wird Livemusik im Hofgarten, umgeben von schön bewachsenen Arkaden. Interessierte können es sich auf von der Stadt bereitgestellten Picknickdecken und Liegestühlen bequem machen und der Musik lauschen. Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden.

"Wir haben etwas Einzigartiges geschaffen"

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist jetzt schon voller Vorfreude: "Mit den Picknickkonzerten haben wir etwas Einzigartiges im Kultursommer geschaffen. Musik auf Augenhöhe, in entspannter Gartenatmosphäre – und das mitten in der Stadt. Ein echtes Highlight". Auch Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann blickt zuversichtlich auf den Kultursommer: "Unser Team hat ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Für jeden Musikgeschmack und jede Altersklasse ist etwas dabei. Mich freut besonders, dass sich auch Jugendliche am Programm beteiligen."

Das Programm im Überblick

15., 16. und 17. Juni: Schülerinnen und Schüler des Maria-Ward-Gymnasiums präsentieren das Stück "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" von Andrew Lloyd Webber im Forum am Hofgarten.

21. Juni: Feurig wird es ab 19 Uhr bei der Stadtführung "Feuer & Flamme".

22. Juni: Auf dem Marktplatz kann zu Bayerischer Mundart gepaart mit Pop- und Rockmusik getanzt, gelacht und geschunkelt werden: Auf der Bühne steht die Band KOPFECK.

15. Juli: Eltern mit Kindern kommen im Rahmen des Familientags in Günzburg auf ihre Kosten.

20. Juli: Bei POEMS ON THE ROCKS im Hofgarten werden Rockklassiker übersetzt und die Geschichten dahinter musikalisch in Szene gesetzt.

22. Juli: Ein besonderes Erlebnis wird auch die Aufführung des Klex Theaters mit Augsburg/München Schauspiel sein. Die Darstellerinnen und Darsteller stehen auf der Freilicht-Bühne im Hofgarten und präsentieren "Faust Highspeed - Ein Casting bei Mephisto persönlich".

23. Juli: Klassikfreunde kommen bei "Faszination Stimme" in der Heilig Geist Kirche auf ihre Kosten.

27. Juli: Auf eine unvergessliche musikalische Reise - mit einer charmanten und hochgradig kurzweiligen Mischung aus Klanglandschaften und virtuosen Instrumentals - entführt der vielfach preisgekrönte Gitarrenzauberer Vicente Patíz. Seinem Auftritt können Interessierte im Hofgarten lauschen.

24. August: Urlaubsstimmung kommt bei der "spanischen Fiesta" im Biergarten des SOUL FOOD auf.

2. und 3. September: Kleine und große Kulturfreunde können sich im Heimatmuseum bei den Römer-Familientagen mit der Günzburger Geschichte auseinandersetzen.

7. SeptemberDie preisgekrönte Singersongwriterin Lyn Conary, deren Musik zwischen "Adult Contemporary Pop" und "Alternative Rock" einzuordnen ist, tritt auf der Marktplatzbühne auf.

10. September: Der Tag des offenen Denkmals bildet den Abschluss des diesjährigen Kultursommers.

Der Eintritt ist bis auf die Veranstaltungen mit VVK-Angaben frei. Aktuelle Hinweise und die Auftritte aller Künstlerinnen und Künstler sind im Kultursommer-Flyer oder online unter auf der Webseite des Günzburger Kultursommers zu finden.