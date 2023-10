In Israel herrscht nach dem Angriff der Hamas am Samstag Krieg. Der macht auch vor Zivilisten nicht Halt. Unter den Geiseln, die die Hamas-Terroristen genommen haben, ist auch eine junge Deutsche. Ihre Mutter, die aus Ravensburg kommt, bittet um Hilfe.

Die Lage in Israel nach dem verheerenden Angriff

Seit dem Großangriff der terroristischen Hamas am Samstag ist die Lage in Israel katastrophal. Ein Überblick zu dem was bisher passiert ist:

Massaker auf einem Festival

Bei dem Angriff der Hamas am Samstag nahm die Terrororganisation auch ein Musikfestival ins Visier. Auf dem Festival nahe der Grenze zum Gazastreifen, in der Nähe des Kibbuz Reim, feierten junge Israelis - bis die Hamas-Kämpfer das Gelände attackierten. Augenzeugen sprechen von einem Massaker, Medien von über 260 Leichen. Die Hamas-Truppen nahmen jedoch auch Geiseln. Von über 100 verschleppten Menschen wird berichtet.

Deutsch-Israelin Shani Louk wurde entführt

Unter den Verschleppten befindet sich offenbar auch eine junge Deutsch-Israelin: Die 22-jährige Shani Louk. Die junge Frau war offenbar auf dem Musikfestival. Am Samstagmorgen, als der Raketenangriff auf Israel begann, hatte ihre Mutter Ricarda Louk, die aus Ravensburg kommt, noch mit ihr telefoniert, berichten verschiedene Medien. Danach brach der Kontakt scheinbar ab. Der "Spiegel" berichtete daraufhin, dass die 22-jährige Shani Louk von ihrer Familie seit Samstag vermisst werde.

Mutter von Shani Louk bittet im Video um Hilfe

Am Sonntag dann, tauchte in den sozialen Netzwerken ein Video von einer entführten Deutschen auf. Dieses Video sah auch Ricarda Louk. Darauf erkannte sie ihre Tochter Shani Louk, wie sie bewusstlos und halbnackt auf der Ladefläche eines Trucks lag - umgeben von schreienden Hamas-Kämpfern. Ricarda Louk meldete sich daraufhin selbst in einem Video zu Wort. Sie sagt darin, dass ihre Tochter entführt wurde und bittet um Hilfe und um Neuigkeiten:

Ob Shani Louk noch lebt, ist unklar. Klar ist aber wohl, dass ihre Kreditkarte später in Gaza benutzt wurde. Ob Shani das selbst war, oder ob jemand anders ihre Kreditkarte benutzte, ist nicht bekannt. In den sozialen Medien finden sich mittlerweile viele Posts, die davon ausgehen, dass Shani misshandelt wurde und ihr Leben bei dem Angriff verlor. Ricarda Louk, die vor Jahren von Ravensburg nach Israel ausgewandert ist, hat die Hoffnung, das ihre Tochter lebt, aber noch nicht aufgegeben.