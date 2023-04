Was lange wärt wird endlich gut? Im Allgäu darf man sich in Richtung Wochenende zumindest nach Langem wieder berechtigte Hoffnung auf einen richtig schönen Frühlingstag machen.

Am Donnerstag startet der Tag noch mit dicken Regenwolken die über das Allgäu ziehen. Das bleibt auch den restlichen Tag überwiegend so. Die Temperaturen steigen dabei auf maximal 7 Grad. Weil die Tiefstwerte rund um den Gefrierpunkt liegen, kann es am Vormittag und Abend gebietsweise sogar noch einmal schneien. Der Freitag wird dann bereits deutlich freundlicher. Die Temperaturen klettern auf bis zu 15 Grad. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Gegen Nachmittag kann es gebietsweise regnen.

Frühlingstag am Wochenende

Der mit Abstand schönste Tag der Woche steht dann am Samstag bevor. Frühlingshafte 20 Grad sind möglich. Dazu wird viel Sonnenschein, gebietsweise aber auch vereinzelt Wolken und Wind vorausgesagt. Ein Blick auf die Wetterkarte zeigt aber: Am Samstag handelt es offenbar nur um einen kurzen "Ausreißer". Bereits am Sonntag sinken die Temperaturen wieder auf maximal 12 Grad mit viel Regen.

Genauere Informationen zum Wetter in eurer Region findet ihr auf unserer Wetterkarte.