Während das Wetter im Allgäu am heutigen Dienstag und morgen noch teils bewölkt, teils freundlich ist, gibt es am Donnerstag dichte Wolken. Heute bleibt es trocken und böig mit auffrischender Wind. Morgen und am Donnerstag fällt viel Regen. Es wird deutlich kälter: Die Höchstwerte sinken von 11 Grad heute auf 3 Grad am Donnerstag.

Weiter viel Regen

Der Dienstag bringt vor allem einen Mix aus Sonne und Wolken bei Höhcsttemeperaturen von bis zu 11 Grad. Es wird ein lebhafter Wind aus Osten vorausgesagt. Am Mittwoch gibt es vormittags zunächst viele Wolken. Am Nachmittag treten vor allem in Südbayern Regenschauer auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 16 Grad. Es weht ein mäßiger, in Böen teils frischer Wind aus nordöstlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag ziehen im Süden dichte Wolken und es kommt erneut zu Regenschauern. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 4 Grad, örtlich kann sich Frost in Bodennähe bilden.

Ungemütlich zur Wochenendmitte

Der Donnerstag wird dann kalt und ungemütlich. Den ganzen Tag über hängen dicke Regenwolken über dem Aglläu. Die Höchsttemperaturen liegen bei lediglich 3 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Nordostwind. In der Nacht zum Freitag regnet es vor allem an den Alpen weiter, nur im Osten lockert es etwas auf. Die Tiefstwerte liegen bie 2 Grad.

