Am Dienstag führte die Feuerwehr Sonthofen eine Übung in der Hirschstraße durch. Geprobt wurde der Löscheinsatz bei einem Brand in einer Tiefgarage. Dabei unterstütze ein besonderes Fahrzeug die Einsatzkräfte.

Wie auch bei einem realen Brandfall betraten die Einsatzkräfte sofort und unter schwerem Atemschutz die Tiefgarage und suchten nach dem Brandherd. Nach kurzer Zeit konnten die Feuerwehrleute einen Verletzten, der durch eine Puppe dargestellt wurde, "gerettet" werden. Anschließend löschten sie den Brand.

Einsatz von Sonderfahrzeug

Um die Tiefgarage schnell wieder rauchfrei zu bekommen, war diesmal ein besonderes Fahrzeug bei der Freiwilligen Feuerwehr Sonthofen im Einsatz. Ein sogenanntes "Lösch-Unterstützungs-Fahrzeug" (LUF60) ist ein spezielles Einsatzmittel, das die Feuerwehr Kempten bei größeren Einsätzen benutzt. Das Fahrzeug kann vielfältig verwendet werden, etwa zur Brandbekämpfung, Entlüftung oder Wegräumen von Trümmern.

8 Bilder Liss/Feuerwehr Sonthofen

Tiefgarage innerhalb kurzer Zeit rauchfrei

Das ferngesteuerte und auf einem Raupenfahrwerk gebaute Gerät ermöglicht den Einsatzkräften selbst unter schwierigsten Umständen, bis zum unmittelbaren Brandherd vorzudringen. Mit seiner großen Turbine, die einer Schneekanone ähnelt, wurde die Tiefgarage innerhalb kürzester Zeit rauchfrei geblasen. Das LUF60 kann innerhalb einer Stunde rund 90.000 Kubikmeter Luft mit einer Geschwindigkeit von rund 165 km/h fördern. Die Löschkanone hat eine Wurfweite von rund 60 Metern.