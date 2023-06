Hohe Temperaturen und kein Regen -in den schwäbischen Wälder herrscht Trockenheit. Damit steigt auch das Risiko von Waldbränden. Die Regierung reagiert nun.

Aufgrund der allgemeinen Trockenheit in den Wäldern in ganz Schwaben und der damit aktuen Waldbrandgefahr, hat die Regierung von Schwaben wieder Luftbeobachtungsflüge angeordnet. In ganz Schwaben halten die Piloten nun wieder Ausschau nach möglichen Feuern. Das Ziel: Brände schnell erkennen und große Schäden vermeiden.

Laut der Regierung von Schwaben werden die Flüge ab sofort im gesamten schwäbischen Regierungsbezirk durchgeführt. Speziell ausgebildete Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel suchen dabei gezielt nach Brandherden Ausschau. Im Fokus sind dabei die Wälder in Regierungsbezirk.

Trockene Wälder: Beobachtungsflüge starten auch im Allgäu

Die Luftbeobachtungen finden dabei in den Nachmittagsstunden statt, da zu dieser Tageszeit die größte Gefahr von Bränden besteht. Die Flugzeuge starten dabei von drei Flugplätzen in Schwaben. Neben Genderkingen im Landkreis Donau-Ries und Illertissen im Landkreis Neu-Ulm, starten und landen die Flieger auch in Durach im Oberallgäu.

Waldbrandgefahr in Schwaben: Waldbrände in der Vergangenheit früh entdeckt

In der Vergangenheit konnten durch die Flüge bereits mehrere Waldbrände frühzeitig entdeckt und schnell gelöscht werden, meldet die Regierung von Schwaben weiter. Überwacht werden bei den Flügen auch Brandherde, die bereits abgelöscht waren. So könne verhindert werden, dass Glutnester erneut zu Bränden führen. Die Überwachungsflüge werden solange weitergeführt, bis sich die Wetterlage entsprechend ändert. Je nach Entwicklung werden die Flüge eingestellt oder auf bestimmte Regionen reduziert.

Aktute Waldbrandgefahr: Bevölkerung soll vorsichtig sein

Aufgrund der Waldbrandgefahr in Schwaben bittet die Regierung von Schwaben auch die Bevölkerung um erhöhte Vorsicht. In Wäldern sollte auf keinen Fall mit offenem Feuer hantiert werden - auch das Rauchen im Wald ist derzeit nicht erlaubt. Am Wochenende war bereits im österreichischen Bundesland Tirol ein Waldbrand ausgebrochen.