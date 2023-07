Am Dienstag wird es in Bayern richtig heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Freistaat von Temperaturen bis 36 Grad. Im Allgäu wird es voraussichtlich jedoch nicht ganz so heiß werden.

Nach einem Sonntag mit viel Sonne und knapp 30 Grad, soll es am Montag zunächst etwas bewölkter und windiger werden. Vereinzelt kann es vor allem am Mittag zu Schauern kommen. Größtenteils bleibt es aber trocken.

Am Dienstag steigen die Temperaturen wieder an. Im Allgäu rechnen die Wetterdienste mit Höchstwerten von 33 Grad. Während es den Tag über sonnig und trocken bleibt, sind in der Nacht Schauer und Gewitter wahrscheinlich.

Am Mittwoch sinken die Temperaturen dann deutlich ab - auf maximal nur noch 23 Grad. Dazu gibt es viele Wolken und Regen. In den folgenden Tagen bleibt es vergleichsweise kühl, bei Höchstwerten unter 25 Grad. Am Donnerstag kann es auch weiterhin regnen. Danach wird es voraussichtlich wieder sonniger.