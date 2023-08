Das Hallenbad in Memmingen öffnet wieder. Nachdem das Bad fast einen Monat geschlossen war, herrscht ab Dienstag wieder Badebetrieb.

Baden im Hallenbad in Memmingen ist ab Dienstag, den 29. August 2023, wieder möglich. Nachdem das Bad einen knappen Monat wegen jährlichen Revisionsarbeiten geschlossen war, öffnet das Hallenbad nun wieder. Das Hallenbad in Memmingen ist dieses und nächstes Jahr fast das ganze Jahr über geöffnet. Der Grund ist der Bau des neuen Kombibades. Hier können Sie den Fortschritt auf der Baustelle am kombinierten Hallen- und Freibad verfolgen.

Öffnungszeiten Hallenbad Memmingen

Das Hallenbad in Memmingen öffnet am Dienstag wieder zu den folgenden gewohnten Zeiten: