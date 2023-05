Am Samstag hat im Hoschmi-Stadel in Holzgünz das Benefizkonzert die "Große Starparade" zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach stattgefunden. Dabei sorgten viele Schlagerstars für gute Laune beim Publikum.

Patrick Lindner, Bata Illic und Mara Kayser waren wohl die Zugpferde dieses glamourösen Abends zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus. Aber auch die zahlreichen weiteren Künstler wie die SWR4 Hitparaden-Siegerin Nadine Meypo, der Sieger aus der ARD-Sendung "Immer wieder Sonntags" Robin Leon, die 3 Schwestern 3 mal 1, bekannt aus TV Sendungen mit Andy Borg, die ARD-Sommerhitkönigin Pauline sowie die bezaubernde Sängerin Simona verblassten nicht neben den Stars. Drei Stunden lang sorgten die vielen Musiker und Musikerinnen bei den über 330 mitklatschenden Schlagerfans für gute Laune.