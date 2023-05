Der Freitag startet vielversprechend mit Sonnenschein und vereinzelten Wolken. Das bleibt jedoch nicht so. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet Regenschauer und teils kräftige Gewitter. Auch am Wochenende und in der kommenden Woche wird es regnerisch.

Freitagnachmittag Gewitter und Regen

Der Freitag startet neben Quellwolken mit viel Sonnenschein und zunächst nur geringem Schauerrisiko. Ab dem Nachmittag ziehen von Westen zunehmend mehr Wolken auf, die laut DWD Schauer und teils kräftige Gewitter mitbringen. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 24 Grad, dazu weht meist ein mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Samstag kann von Westen her schauerartiger Regen, durchsetzt mit einzelnen Gewittern aufziehen. In der zweiten Nachthälfte kann sich örtlich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad.

Am Samstag gibt es in Alpennähe anfangs noch schauerartiger Regen. Sonst lässt sich zeitweise die Sonne blicken und es gibt nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 23 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, von West auf Nordost drehend. Die Nacht zum Sonntag klart etwas auf. Es soll dem DWD zufolge gering bewölkt und überwiegend trocken bleiben, örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 12 Grad.

Wechselhafter Start in die Woche

Der Sonntag wird anfangs noch teils heiter, im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung allerdings rasch zu und von Westen her verbreiten sich Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 22 Grad, dazu weht ein mäßiger und teils auffrischender Wind aus westlicher Richtung. In der Nacht zum Montag fällt häufig schauerartiger, teils von Gewittern begleiteter Regen. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 12 Grad.

Der Montag wird wechselnd bis stark bewölkt. An den Alpen kann es bis in den Nachmittag noch häufig zu Regenschauern kommen, die jedoch am Abend nach Osten hin abziehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad, der DWD meldet einen mäßigen bis frischen Wind um West. In der Nacht zum Dienstag verdichten sich erneut die Wolken und in der zweiten Nachthälfte gibt es von Westen her verbreitet Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad.

DWD: Temperaturen entsprechen der Jahreszeit

Für die kommende Woche kann es weitere Regenschauer geben, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Am Mittwoch wird es bei Höchstwerten um die 20 Grad etwas kühler, die Temperaturen seien jedoch laut DWD passend für die Jahreszeit. In der restlichen Woche soll sich die Wetterlage etwas beruhigen.