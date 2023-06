Das schwül-heiße Sommerwetter hat wie üblich auch seine Schattenseiten: Schon ab heute Nacht sind in Bayern starke Gewitter möglich - in den Alpen kann es Unwetter geben.

Es ist heiß in Deutschland, der Sommer läuft auf Hochtouren, doch jetzt wird das Wetter auch etwas unangenehmer. Denn zur Sommerhitze kommt Feuchtigkeit hinzu - es wird schwül und gewittrig.

"Zur neuen Woche nimmt die Schauer- und Gewitterneigung mit zunehmendem Tiefdruckeinfluss von Südwesten zu, was bei Höchsttemperaturen von 25 bis 32 Grad schwül-warmes bis heißes Wetter bedeutet", sagt Meteorologe Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst. Dann bleiben auch die Nächte warm: Ab Montag sinken die Temperaturen kaum mehr unter 14 Grad.

Mit der Luft subtropischen Ursprungs, die aktuell nach Bayern fließt, steigt auch die Gefahr von Gewittern deutlich an. Schon in der Nacht zum Montag sind in Bayern einzelne Gewitter möglich, dabei kann es Böen um 50 km/h und Starkregen mit Mengen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben. "Besonders in den Alpen Gefahr von lokal heftigem Starkregen", meldet der Deutsche Wetterdienst.

Wetter in Bayern: Auch örtliche Unwetter möglich

Nach vorübergehender Entspannung steigt dann ab Montagnachmittag erneut die Gewitterneigung in Bayern. Dann kann es auch zu örtlichen Unwettern kommen. Nicht auszuschließen sind dann heftiger Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel bis 3 Zentimeter Durchmesser und Sturmböen bis 90 km/h.

Auch den Rest der Woche kann es wieder zu Gewittern kommen, es bleibt auch schwül-warm. Ab Freitag beruhigt sich die Wetterlage dann.

Das Wetter im Allgäu: Heute Nachmittag kann es an den Alpen gewittern

7-Tage-Wetter für das Allgäu im Überblick

Montag: Sonne und Gewitter. Bis 27 Grad

Dienstag: Sonne und Gewitter. Bis 30 Grad

Mittwoch: Sonne und Gewitter. Bis 28 Grad

Donnerstag: Sone und Gewitter. Bis 28 Grad

Freitag: Sonne und Gewitter. Bis 21 Grad

Samstag: Regnerisch. Bis 21 Grad

Sonntag: Heiter bis wolkig. Bis 24 Grad

Schwül-warme Witterung macht vielen Menschen auch gesundheitlich zu schaffen. Vor allem der Kreislauf ist belastet, denn der Körper versucht, seine normale Temperatur zu halten. Und das ist bei Hitze etwas anstrengender als sonst. Man kann den Körper dabei unterstützen, indem man ihn etwas abkühlt, zum Beispiel durch kalte Fußbäder. Auch hilft es, kühles Wasser über die Unterarme laufen zu lassen.

Wirklich problematisch ist Schwüle für Menschen, die ohnehin schon eine angeschlagene Gesundheit haben. Vor allem diesen Menschen raten Experten, genau auf ihren Körper zu hören und Belastungen sofort herunterzufahren, wenn sie merken, dass ihnen eine Aktivität nicht bekommt.