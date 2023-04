Die Meinungen zum geplanten Wasserkraftwerk im Rappenalptal in Oberstdorf sind gespalten. 13 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Das Wasser für das Kraftwerk soll aus dem Rappenalpbach ausgeleitet werden und nach der Klamm in die Stillach eingeleitet werden. Mit zehn zu neun Stimmen entschied sich der Gemeinderat nun denkbar knapp dafür, sich finanziell an einem Gutachten für das Projekt zu beteiligen. Wie es jetzt weitergeht, lest ihr hier.