Neues Mundartbuch vorgestellt Blonhofen/Ostallgäu (dkr). Generalversammlungen zeichnen sich oft dadurch aus, dass lange und ausgiebig diskutiert wird. Nicht so beim Mundartkreis Ostallgäu. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden Georg Ried, den Berichten von Schriftführerin, Schatzmeisterin und Kassenprüferin wurden die Vorstandschaft entlastet und Neuwahlen durchgeführt. Dabei wurde der gesamte Vorstand ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. 'Das waren die schnellsten Wahlen aller Zeiten', resümierte der Wahlleiter Franz Bucher zufrieden.

Zentraler Tagesordnungspunkt war die Vorstellung des neuen Mundartbuches 'Ostallgäuer Versla'. Mit diesem gemeinsamen Buch bieten 16 Autoren des Mundartkreises Ostallgäu Lesern die Gelegenheit, die facettenreiche Muttersprache des Ostallgäus kennenzulernen. Darunter sind unter anderem Waltraud Mair, Georg Ried, Johanna Hofbauer bis hin zu Werner Blind, Jochen König und dem verstorbenen Gründervater des Mundartkreises Ostallgäu, Kaspar Streif.

Unter 'Wünsche, Anträge, Verschiedenes' wurde angeregt, einen Mundartabend im Marktoberdorfer Raum ins Auge zu fassen, ein genauer Termin dafür steht noch nicht fest. Was sich in den vergangenen Jahren bewährt hat, soll 2007 fortgesetzt werden, zum Beispiel der Herbsthoigarte auf der Alpe Beichelstein am 28. Oktober, wo wieder dem Nachwuchs Gelegenheit geboten werden soll, seine Werke zu präsentieren. Als Termin für einen Mundartabend in Blonhofen wurde der 1. April bestimmt.