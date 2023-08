Das Wochenende wird im Allgäu regnerisch und trüb. Auch die Temperaturen bleiben dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge weiter ungewöhnlich kühl. In den Bergen wird es sogar so kalt, dass wieder Schneefall möglich ist.

Starkregen und Gewitter am Freitag

Am Freitag bleibt es vormittags und im weiteren Tagesverlauf meist stark bewölkt, im Süden fällt anfangs gebietsweise Regen. In der zweiten Tageshälfte breiten sich laut DWD von Westen her verbreitet Schauer beziehungsweise schauerartige Regenfälle aus. Aus dieser Richtung ziehen dann auch einzelne starke Gewitter auf. Es kann örtlich zu heftigem Starkregen kommen. Im Oberallgäu steigen die Temperaturen nur auf maximal 18 Grad, im Umfeld der Donau wird es bis zu 24 Grad warm. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Samstag regnet es an den Alpen zum Teil kräftig und anhaltend. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 10 Grad.

Trübe Aussichten auch am zweite Ferien-Wochenende

Der Samstag wird an den Alpen und im Vorland regnerisch. Bei Höchstwerten zwischen 16 bis 21 Grad bleibt es weiter kühl für die Jahreszeit. Es weht weiter ein schwacher bis mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Sonntag zieht von West nach Ost Regen durch. Danach lockert es teilweise auf, es können aber auch noch einzelne Schauer auftreten. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 9 Grad.

Auch am Sonntag bleibt es durchwegs stark bewölkt. Von Westen her treten laut DWD im Tagesverlauf wieder häufig schauerartiger Regen und vereinzelt auch Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen bei kühlen 14 bis 20 Grad. In höheren Lagen kann es wieder so kalt werden, das in den Allgäuer Bergen auch wieder Schnee möglich ist. In Oberstdorf werden Temperaturen im einstelligen Bereich erwartet. Auch am Montagvormittag kann es in den Bergen schneien. Dazu kommt ein auffrischender Westwind mit starken, in Südbayern später eventuell auch stürmischen Böen auf. Die Nacht zum Montag wird stark bewölkt und zeitweise kann es zu Schauern oder Regen kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 7 Grad.

Überwiegend freundlicher Start in die Woche

Der Montag startet verbreitet mit schauerartigen, vereinzelt auch gewittrig verstärkten Regenfällen. Im Tagesverlauf wird es von Franken her allmählich trockener und sonniger. Es bleibt aber mit maximal 14 bis 20 Grad dem DWD zufolge weiter überaus kühl. Aus West bis Nordwest zieht ein mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Wind auf. In der Nacht zum Dienstag fallen an den Alpen letzte Tropfen und es wird vorübergehend nur gering bewölkt. Später ziehen von Westen her erneut Wolken auf. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten für die kommende Woche

Im weiteren Verlauf der Woche wird es wieder etwas sommerlicher. Laut DWD soll es vor allem am Donnerstag sehr sonnig werden und niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen werden auch wieder sommerlicher und klettern teilweise auf bis zu 29 Grad.