Nach dem ungemütlichen Start wir die restliche Woche im Allgäu etwas freundlicher. Es bleibt allerdings weiter ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit. Vor allem die Nächte werden dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge frostig.

Mehr Sonne am Dienstag und Mittwoch

Der Dienstag startet vielerorts nur gering bewölkt, im Tagesverlauf ziehen dann von Nordosten her kompaktere Wolken auf. Dem DWD zufolge soll es aber meist trocken bleiben. Die meisten Sonnenstunden gibt es im westlichen Alpenvorland. Die Höchsttemperaturen liegen bei 1 bis 8 Grad, dazu weht ein mäßiger, ab und an auffrischender Nordostwind. In der Nacht zum Mittwoch wird es teils wolkig, teils gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen -1 und -7 Grad.

Am Mittwoch gibt es neben sonnigen Abschnitten vor allem am Mittag und Nachmittag öfters dichtere Wolken. Mit maximal 3 bis 9 Grad bleibt es für Anfang April weiterhin sehr kühl. In der Nacht zum Donnerstag wird es wechselnd bis gering bewölkt. Es wird verbreitet Frost zwischen -1 und -7 Grad. Am kältesten wird es laut DWD in östlichen Alpentälern.

Regen am Karfreitag

Am Gründonnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, es soll jedoch trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis West. In der Nacht zum Karfreitag ziehen von Westen her Wolken auf gefolgt von etwas Regen. Im Bergland fällt ein wenig Schnee. Die Temperaturen sinken in Kempten auf bis zu 0 Grad.

Der Karfreitag wird überwiegend stark bewölkt zeitweise regnet es, im Bergland meldet der DWD auch Schnee. Am Nachmittag lockert es dann in den östlichen Regionen auf und es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 14 Grad. In der Nacht zum Samstag fällt an den Alpen und im Vorland noch etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen bei +4 bis -2 Grad.