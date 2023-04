Die höchste Dichte an Motorrädern gibt es in Bayern. Das hat eine Auswertung der dpa ergeben. Doch wo sind die meisten zweirädrigen Krafträder zugelassen? Und wie sieht es im Allgäu aus?

Frisch geputzt steht es da und wartet auf den ersten Ausritt nach dem Winterschlaf: Das Motorrad. Gerade bei so einem sonnigen Wetter wie am heutigen Samstag wird sich der ein oder andere Asphaltcowboy überlegen, ob er mit seiner Maschine auf Tour geht. Gerade in Bayern kann man dann besonders vielen anderen Bikern begegnen. Denn, wie eine Auswertung von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes durch die Deutsche Presse-Agentur (dpa) ergab, ist die Motorraddichte in Deutschland nirgendwo so hoch, wie im Freistaat.

Motorraddichte: Lindau am Bodensee belegt Platz drei

Wie die dpa berichtet, liegen die bundesweit elf Zulassungsbezirke mit der höchsten Zahl zweirädriger Krafträder pro 1.000 Einwohner in Bayern. Die Hochburgen sind die Oberpfalz und Niederbayern. Klarer Spitzenreiter ist das niederbayerische Freyung-Grafenau mit 116,7 Krafträdern pro 1.000 Einwohner. Danach folgt der oberpfälzische Landkreis Cham mit 107,8 Krafträdern pro 1.000 Einwohner. Recht dicht dahinter, reiht sich auf Platz drei ein Landkreis aus dem Allgäu ein: Nämlich Lindau am Bodensee. Hier gibt es eine Motorraddichte von 104,9 Krafträdern pro 1.000 Einwohner.

So viele Motorräder kommen in den Allgäuer Landkreisen auf 1.000 Einwohner

Noch ein weiterer Allgäuer Kreis hat es unter die bundesweit elf Zulassungsbezirke mit der höchsten Zahl zweirädriger Krafträder pro 1.000 Einwohner geschafft: Das Oberallgäu. Mit 97,6 Krafträdern pro 1.000 Einwohner landet das Oberallgäu auf dem elften Platz. Etwas weiter hinten in der Liste, auf Rang 14, befindet sich das Unterallgäu. Hier kommen auf 1.000 Einwohner 96,2 Krafträder. Das Ostallgäu belegt mit 93,8 Krafträdern pro 1.000 Einwohner Platz 23.

Allgäu klar über dem deutschen Durchschnitt

Dabei liegen alle Allgäuer Landkreise noch klar über dem bundesweiten Durchschnitt. Laut der Auswertung der dpa kommen in Deutschland durchschnittlich 57,2 zweirädrige Krafträder auf 1.000 Einwohner. Den höchsten Wert außerhalb Bayerns hat übrigens der Bodenseekreis mit 96,7 auf Rang 12. Die niedrigsten Kraftraddichten finden sich den Daten in der KBA-Statistik zufolge in den städtischen Zulassungsbezirken Rostock, Schwerin und Leipzig mit 24,8, 24,9 und 25,9 pro 1.000 Einwohnern.

Bayern ist "Motorradfahrerland"

Im Bundesländervergleich liegt Bayern deutlich vorne. Mit 76,2 zweirädrigen Krafträder auf 1.000 Einwohner ist Bayern der dpa nach "Motorradfahrerland". Dahinter folgen Baden-Württemberg mit 66,3 und das Saarland mit 64,6. Die niedrigsten Werte gibt es in den Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin mit 30,3, 31,6 und 32,2.