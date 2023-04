In den vergangenen sieben Tagen ist die Corona Inzidenz in Deutschland gesunken. Noch vor einer Woche hat das Robert-Koch Institut (RKI) eine bundesweite Inzidenz von 26,3 gemeldet. Am Ostersamstag liegt der Wert jetzt bei 16,3.

Auch im Freistaat Bayern sank die Inzidenz. Aktuell liegt sie in Bayern bei 15,3 (Vorwoche: 23,2). Im Allgäu stieg die Inzidenz hingegen in den Landkreisen Ost- und Unterallgäu an. In allen anderen Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten registrierte das RKI einen Rückgang der Corona-Zahlen. Das Ostallgäu weist mit einer Inzidenz von 19,5 den höchsten Wert im gesamten Allgäu auf. Den niedrigsten Wert hat der Landkreis Oberallgäu.

Weitere Maßnahmen ausgelaufen

In Deutschland gelten nach rund drei Jahren keine bundesweiten Alltagsvorgaben zum Schutz in der Corona-Krise mehr. Von Samstag an ist auch die letzte noch verbliebene Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in Praxen, Kliniken und Pflegeheimen vorbei.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Ostersamstag

(Stand: Samstag, 08. April 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)

Landkreis Ostallgäu 19,5 (Vorwoche: 7,0)

Landkreis Unterallgäu: 15,6 (Vorwoche: 12,9)

Stadt Memmingen: 11,2 (Vorwoche: 13,4)

Stadt Kempten: 7,2 (Vorwoche: 13,0)

Stadt Kaufbeuren: 6,6 (Vorwoche: 13,3)

Landkreis Lindau: 6,1 (Vorwoche: 8,5)

Landkreis Oberallgäu: 3,8 (Vorwoche: 21,6)

Landkreis Ravensburg: 3,8 (Vorwoche: 10,8)