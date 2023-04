Die täglichen Inzidenzwerte und Corona-Zahlen im Allgäu. Wie hoch sind die Inzidenzen in den einzelnen Allgäuer Landkreisen und in Bayern und Deutschland heute?

Die 7-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt laut dem Robert-Koch Institut (RKI) am heutigen Sonntag bei 25,5. Damit ist der Wert im Vergleich zur Vorwoche (36,4) weiter gesunken. Aktuelle Zahlen zu den Neuinfektionen und gemeldeten Todesfällen liegen am heutigen Sonntag nicht vor. Der Grund: Die jeweiligen Behörden aus den einzelnen Kreisen übermitteln am Wochenende nicht flächendeckend Neuinfektionen und Todesfälle.

Corona in Bayern und dem Allgäu

Im Freistaat Bayern liegt die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 22,8. Damit ist der Inzidenzwert im Vergleich zum letzten Sonntag hier ebenfalls gefallen (32,6). Im Allgäu sind die Werte in den meisten Landkreisen und kreisfreien Städten auch deutlich niedriger als noch in der Vorwoche. Alle Kreise und kreisfreien Städte liegen unter dem bundes- und bayernweitem Durchschnitt. Das Oberallgäu meldet aktuell die höchste Inzidenz. Im Ostallgäu sind die Inzidenzwerte im Vergleich zur letzten Woche deutlich gesunken. Mit 7,0 meldet der Landkreis aktuell die niedrigste Inzidenz in der Region.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Sonntag

(Stand: Sonntag, 2. April 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)

Landkreis Ostallgäu: 7,0 (Vorwoche: 41,2)

(Vorwoche: 41,2) Landkreis Lindau: 8,5 (Vorwoche: 15,8)

(Vorwoche: 15,8) Landkreis Ravensburg: 10,8 (Vorwoche: 15,0)

(Vorwoche: 15,0) Landkreis Unterallgäu: 12,2 (Vorwoche: 19,6)

(Vorwoche: 19,6) Stadt Kempten: 13,0 (Vorwoche: 17,4)

(Vorwoche: 17,4) Stadt Kaufbeuren: 13,3 (Vorwoche: 33,2)

(Vorwoche: 33,2) Stadt Memmingen: 13,4 (Vorwoche: 20,1)

(Vorwoche: 20,1) Landkreis Oberallgäu: 19,7 (Vorwoche: 29,9)

Hinweis des RKI

Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums (jeweils 7 Tage vor dem Tag der Berichterstattung).