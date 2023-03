Am heutigen Samstag sind die Inzidenzwerte im Allgäu in fast allen Kreisen zurückgegangen. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Hier ein Überblick über die aktuellen Inzidenzen im Allgäu, Bayern und in Deutschland.

Zurückgegangen ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner im Vergleich zur Vorwoche. Am Samstag beträgt sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 105,2 (Vorwoche: 122,6). Das RKI registrierte 8.279 Neuinfektionen (Vorwoche: 20.974) - deutlich weniger als in der Vorwoche. Die Zahl der zuletzt registrierten Todesfälle, die im Zusammenahng mit einer Corona-Infektion stehen, liegt aktuell bei 101. Das sind etwas mehr als in der Vorwoche (89).

Die aktuelle Lage in Bayern

Unter dem bundesweiten Durchschnitt liegt die Inzidenz derzeit in Bayern. Für den Freistaat meldet das RKI einen Wert von 100,0 (Vorwoche: 121,0), eine niedrigere Inzidenz als noch in der Vorwoche. Im Bayern registrierte das RKI zuletzt 1.223 Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, betrug zuletzt 17.

Die Lage im Allgäu

In fast allen Allgäuer Kreisen ist die Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche deutlich gesunken. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Das Ostallgäu. Mit einer Inzidenz von 114,5 hat der Landkreis gleichzeitig die höchste Inzidenz im Allgäu. Er liegt auch über dem bayernweiten und bundesweiten Durchschnitt. Die niedrigste Inzidenz hat weiterhin Lindau mit 46,2.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Samstag

(Stand: Samstag, 4. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)