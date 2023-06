Die 4. 'Lange Nacht der Kultur' in Memmingen.

Ideales Wetter und freier Eintritt lockte viele Besucher zur 4. langen Nacht der Kultur in die Stadt Memmingen. An acht Locations wurde viel Kultur geboten.

Highlights waren die Vorstellungen im Marionettentheater, das Konzert mit Maximilian Jäger und la Bähm im Theaterhof, verschiedende Führungen im Stadtmuseum, in der Stadtbiblithek, im Antoniermuseum und in der Mewo Kunsthalle. Ebenso auf dem Programm war Kinderschminken und das Kinder KunstLabor in der Mewo Kunsthalle sowie Lesungen mit der Erzählerin Birgit Roos-Macarei für Kinder ab vier Jahren im Gewölbekeller der Stadtbibliothek. Das Landestheater bot eine Dunkellesung, eine akustische Sinnesreise und eine Figurenschau am Schweizerberg an. Und für Jazzfans lief eine Jazz Session im Parterretheater im Künerhaus.