Der Spätsommer nimmt im Allgäu noch mal Fahrt auf. Der Mittwoch verspricht sonnige Aussichten und warme Temperaturen. Gegen Ende der Woche kündigt sich dann allerdings herbstliches Wetter an.

Reichlich Sonnenschein zur Wochenmitte

Am Mittwoch scheint vormittags viel die Sonne bei meist strahlend blauem Himmel. Am Mittag und Nachmittag können sich in den Alpen lockere Quellwolken bilden. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge soll es meist trocken bleiben, nur in den Allgäuer Alpen ist ein kurzer Regenschauer möglich. Bei 22 bis 26 Grad wird es spätsommerlich warm. Ein schwacher Wind aus meist östlichen Richtungen sorgt für etwas Abkühlung. In der Nacht zum Donnerstag ziehen von Süden her hohe Wolken auf, in Niederungen können sich gebietsweise einzelne Nebelfelder bilden. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 9 Grad.

Auch der Donnerstag startet mit reichlich Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehend von Westen her allmählich dichte Wolken auf. Bei Höchstwerten bis zu 28 Grad wird es vielerorts nochmals spätsommerlich. Dazu weht ein schwacher Wind um Süd. In der Nacht zum Freitag meldet der DWD sich von Westen ausbreitenden Regen. An der Vorderkante des Regens sind einzelne Blitze nicht ausgeschlossen. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 10 Grad.

Vorgeschmack auf den Herbst?

Am Freitag kündigt sich dann ein Wetterwechsel an. Es wird meist stark bewölkt und verbreitet regnet es. Im Tagesverlauf. Mit 14 bis 19 Grad wird es deutlich kühler. Aus Südwest kommt ein schwacher bis mäßiger Wind auf. In der Nacht zum Samstag kann es vor allem in Schwaben häufig regnen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 12 bis 7 Grad.

Auch am Samstag bleibt es oft dicht bewölkt und es regnet zeitweise. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 19 Grad, im Allgäu kann es dem DWD zufolge sogar etwas kühler werden. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Sonntag kann es vor allem in Alpennähe noch etwas regnen, sonst klart der Himmel zunehmend und es bildet sich gebietsweise Nebel. Die Tiefstwerte liegen bei 10 bis 5 Grad.