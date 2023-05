Vor allem am Dienstag und Freitag wird es wieder regnerisch im Allgäu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zudem vor Gewittern. Die Wochenmitte sieht dagegen vielversprechend aus. Es wird sonniger und wärmer bei bis zu 23 Grad am Donnerstag.

Regen am Dienstag, Sonne am Mittwoch

Der Dienstag startet mit mehr Wolken als Sonne, vormittags fällt meist nur an den Alpen und in Oberfranken leichter Regen. Ab Mittag geht der Regen in großräumige Schauer über, nachmittags kann es laut DWD auch vereinzelte Gewitter geben. Gegen Abend nehmen dann von Unterfranken her die Regenschauer rasch ab. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 18 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, zeitweise auch frischer Nordwestwind. In der Nacht zum Mittwoch kann es an den Alpen noch etwas regnen. Dort bleibt es auch noch längere Zeit wolkig, sonst wird es zunehmend klar oder gering bewölkt. Vereinzelt kann sich Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 7 und 0 Grad.

Am Mittwoch zeigt sich wieder viel die Sonne, dazu treten lockere Quellwolken auf. Im Südosten können noch vereinzelt ein paar Regentropfen fallen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad, dazu weht ein schwacher Wind aus nordöstlicher Richtung. Die Nacht zum Donnerstag wird klar oder gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 1 bis 8 Grad. Örtlich kann es dem DWD zufolge Frost in Bodennähe geben.

Am Freitag wird es wieder ungemütlich

Der Donnerstag wird sonnig bei 17 bis 23 Grad. Der DWD meldet einen schwachen Ostwind. In der Nacht zum Freitag ziehen wieder Wolken auf, später von zieht von Westen her Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 bis 11 Grad.

Der Freitag wird stark bewölkt, im Tagesverlauf ziehen von Westen her verbreitet Schauer und teilweise auch kräftige Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 23 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag zieht laut DWD ein Regengebiet durch Bayern, dabei kann es zu vereinzelten Gewittern kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 bis 11 Grad.